Daniel Gafford a évité une grosse blessure : c’est certain, les Wizards ont un très bon sorcier dans leur infirmerie

Le sort de guérison est au programme de la dernière année à Poudlard. Visiblement, l’infirmier des Wizards a suivi son cursus là-bas. Alors que la franchise craignait le pire pour son pivot Daniel Gafford, les nouvelles sont rassurantes.

Daniel Gafford n’est pas le nom le plus clinquant de l’effectif des Sorciers, pourtant il participe au début de saison réussie des Los Angeles Washington Wizards. Pivot titulaire des Sorciers, le joueur de 23 ans surfait sur une fin d’exercice 2020-21 convaincante dans la capitale. Balancé à D.C. par les Bulls lors de la trade deadline, Gafford a joué 23 matchs pour 10,1 points, 5,6 rebonds et 1,8 contre en 17,7 minutes. Des contres, de l’intensité et une énergie débordante, le natif d’El Dorado (dans l’Arkansas hein) a convaincu avant de toucher un joli petit contrat. Les Wizards lui ont filé un chèque de 40 millions de dollars sur trois ans, faisant de lui leur titulaire au poste 5 – grognement mécontent de Montrezl Harrell – pour le début de la saison 2021-22. Mais le board de Washington a bien cru perdre son intérieur lors de la victoire (116-107) à Boston mercredi. Le jeunot a donné sa jambe à la science pour intercepter une contre-attaque des Celtics. Malheureusement il a pris plein fer la locomotive Jaylen Brown et est resté au sol en se tenant l’arrière du genou. Résultats, match terminé pour Daniel Gafford. Les images puaient la longue absence pour le joueur drafté en 2019. Heureusement, l’IRM n’a révélé aucun dommage important dans le genou de Gafford, qui souffre officiellement d’une quad contusion au niveau de la jambe droite. Pas de longue absence mais pas de retour précipité non plus, comme l’a annoncé son coach Wes Unseld Jr. dans des propos relayés par NBC Sports :

« Pour l’instant, je pense que c’est plutôt au jour le jour, nous allons voir où il en sera à la fin de la semaine puis pendant le week-end. Ensuite, nous travaillerons à partir de là »

Wizards center Daniel Gafford down holding his knee. He was helped off the floor. https://t.co/xnQusSuXov pic.twitter.com/CGAeAUcffv — Quinton Mayo (@RealQuintonMayo) October 28, 2021

Une situation suivie de près par les Wizards, qui ont évité le pire et qui ne comptent pas prendre de risque avec le petit Dan. Le bonhomme est en « day-to-day », un statut qui peut durer plusieurs jours et on ne devrait pas le revoir pendant quelques matchs. Les Wizards ont déjà connu ce genre de mésaventures l’année dernière, notamment avec Russell Westbrook. Depuis tout a changé, toi-même tu sais, et en ce début de saison les Wizards sont l’une des équipes « surprise » de la Ligue. Une victoire face aux Hawks, un bilan qui monte à 4-1 et des nouvelles rassurantes pour Dan Gafford. On a frôlé la soirée parfaite dans la capitale. En attendant le retour de l’intérieur, c’est Montrezl Harrell qui vient choper sa place de starter. Monstatrezz l’a fait cette nuit face à Atlanta, et il a balancé un énorme chantier avec 25 pions, 13 rebonds et 5 assists. Attention, les absents ont toujours tort.

Daniel Gafford ne souffre d’aucune blessure grave, c’est franchement une bonne nouvelle pour les Wizards. Mais le pivot va tout de même squatter l’infirmerie dans les jours à venir. Pendant ce temps, Montrezl Harrell lui garde la place au chaud.

Source texte : NBC Sports, Quinton Mayo