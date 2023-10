La saison n’a pas encore débuté mais les Wizards pansent déjà leurs plaies. On apprend aujourd’hui que Daniel Gafford et Landry Shamet sont tous les deux blessés. Les deux joueurs rateront à minima le camp d’entrainement et potentiellement même la reprise de la saison NBA.

Wes Unseld Jr. va devoir bricoler pour la reprise de l’entraînement des Wizards. Il sait déjà qu’il ne pourra pas compter sur son pivot titulaire, Daniel Gafford est en effet blessé au coude depuis une chute lors d’un match d’entraînement. Il sera éloigné des parquets pour 2 à 4 semaines. Pas le mieux alors que la reprise du championnat est prévu dans.. 3 semaines désormais. Le Big Man tournait à 9 points et 5,6 rebonds en 21 minutes la saison passée. Avec Kristaps Porzingis parti aux Celtics, on s’attend à le voir encore plus responsabilisé dans la raquette des Wizards.

Landry Shamet va lui tenir compagnie du côté de l’infirmerie. L’arrière, transféré aux Wizards dans le deal de Bradley Beal, s’est lui aussi blessé lors d’un match d’entraînement. On parle d’un gros orteil cassé cette fois et la durée de son absence est similaire à celle de Gafford soit 2 à 4 semaines. Attendu comme un joueur de la second unit, Shamet va devoir performer pour convaincre D.C de le conserver. Si cette saison est garantie sur son contrat, les deux suivantes dépendront du bon vouloir de Washington (la première partiellement garantie, la seconde est une team option).

Washington Wizards guard Landry Shamet broke a big toe is expected to be sidelined two-to-four weeks, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 1, 2023

Source texte : ESPN / Adrian Wojnarowski