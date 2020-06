Jerian Grant terminera la saison avec les Wizards : Bradley Beal tient son nouveau bras droit, direction les Finales !

Davis Bertans forfait, les Wizards avaient un spot à proposer à un agent-libre désireux de faire partie de la bulle à Orlando. Les dirigeants de la capitale ont jeté leur dévolu sur Jerian Grant qu’ils ont eu bien le temps d’observer en G League au sein du Go-Go de Capital City, l’équipe affiliée à Washington.

Du côté du District de Columbia, John Wall a confirmé qu’il ne serait pas de retour avant la saison prochaine et il ne sera visiblement pas le seul à refuser l’invitation chez les Sorciers. Davis Bertans a annulé son voyage à Orlando, dommage pour Vavane qui ne verra pas son meilleur pote débarquer chez lui. L’absence du sniper letton est évidemment un coup dur pour les Wizards, eux qui sont neuvièmes à l’Est à 5,5 matchs d’Orlando avec un potentiel tournoi play-in à disputer pour arracher une place en Playoffs. Alors dans les bureaux de la franchise, on s’active pour trouver un nouveau back-up à Rui Hachimura sur le poste 4… Ah non pas du tout, la Maison Blanche a plutôt décidé de miser sur un guard. Dans la famille Grant, on demande le frère aîné. Bingo ! Jerian Grant va signer pour Washington et obtenir donc son ticket pour Disney. Good news pour le frère de Jerami qui évoluait cette saison dans l’équipe de G League des Wizards, le Go-Go de Capital City (oui c’est bien le nom d’une équipe de basket). Cette signature de l’ancien des Bulls devrait être officialisée le premier juillet, d’après les informations de Chris Miller de NBC Sports.

Source: @WashWizards will sign Jerian Grant @JerianGrant to replace Davis Bertans roster spot when team restarts the season. Signing will be official July 1st. #RepTheDistrict — Chris Miller 🎥🎙🏀 (@cmillsnbcs) June 25, 2020

Le meneur de jeu signe son retour en NBA, dans la franchise qu’il l’avait drafté en 2015 mais dans laquelle il n’a pas joué la moindre minute jusqu’à présent. Dommage, il a loupé l’ambiance incroyable de la Capital One Arena… Une année aux Knicks, deux à Chicago et une à Orlando, voilà le parcours du fils de Harvey Grant, ancien joueur NBA qui a évolué à Washington du temps où la franchise s’appelait encore les Bullets. Avec John Wall qui n’est toujours pas prêt, le poste de meneur de jeu était quand même bien faible (déso Ish Smith et Shabazz Napier). Et on se dit que l’arrivée de Grant est un bon coup, histoire d’avoir une rotation supplémentaire sur le poste 1. En 273 rencontres NBA, Jerian tourne à 6,1 points et 2,9 passes décisives de moyenne en 18 minutes de temps de jeu. Et il peut aussi évoluer sur le poste d’arrière. Pas de doute, Washington a trouvé son nouveau tandem de feu. Grant épaulera Bradley Beal jusqu’aux Finales NBA…

Petite signature pas inintéressante pour les Sorciers. Si on regarde l’effectif, on se dit quand même qu’il y a besoin de renforts à tous les postes. Mais on a fait le choix d’axer la priorité sur le poste 1 avec cette arrivée de Jerian Grant.

Source texte : Chris Miller – NBC Sports