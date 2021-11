Rui Hachimura bientôt de retour en tenue : le début de saison des Wizards est parfait, peut-il l’être… encore plus ?

Ce n’est plus un secret pour personne, les Wizards sont terrifiants cette année. Victoires, bonne intégration du coach, des recrues qui performent… le cercle est vertueux et ce n’est peut-être pas fini. Car la nouvelle vient de tomber, Rui Hachimura devrait faire son retour dans les prochains jours.

Les Wizards tournent en ce moment à plein régime, avec sept victoires pour trois défaites et une quatrième place à l’Est. Pas mal pour une équipe qui portait un gros point d’interrogation sur son front au début de la saison. Oui mais voilà, tout s’est passé mieux que prévu et les Wizards ont changé la mousse de canard en foie gras, sacré tour de magie ! L’une des questions du début de saison portait notamment sur Rui Hachimura. Les dernières images de l’ailier japonais avec un ballon dans les mains remontaient au Jeux Olympiques, des JO à domicile où il n’avait pas démérité. Depuis, silence radio, calme plat sur les ondes, bref alerte disparition inquiétante. Mis à part les dirigeants des Wizards, personne ne savait où était le joueur de 23 ans. Le motif officiel de son absence : raisons personnelles, oui c’est aussi ce que t’écrivais sur tes billets d’absences quand t’avais aucune raison d’être absent. Du coup, le numéro 9 de la Draft 2019 a loupé la préparation, le training camp, la présaison et les premières de semaines de compétition. Ça commençait à faire beaucoup et entre deux victoires la fanbase des Wizards se demandait bien où diantre était passé le petit Rui. Aujourd’hui, c’est en tout cas Shams Charania et son petit doigt toujours très bien informé qui nous fait part que l’ailier pourrait être prêt à jouer dans une quinzaine de jours.

Rui Hachimura has resumed being around the team and is expected to be reintegrated fully in the next two weeks, sources tell @ShamsCharania. The Wizards are also hopeful center Thomas Bryant will return before January from his ACL rehab. More: https://t.co/OQB9H1FDjM pic.twitter.com/5EM60wZAdw — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) November 8, 2021

Nouveau coach, nouveaux systèmes et nouveaux coéquipiers, Rui Hachimura ne doit pas chômer et a du pain sur la planche pour rattraper son retard. La question est de savoir quel sera son rôle dans une équipe qui tourne à plein régime, ce qui promet des nuits mouvementées pour le coach des Wizards. La pépite japonaise joue principalement au poste 4… le poste du nouveau franchise player de Washington : Kyle Kuzma. À voir donc comment Wes Unseld Jr utilisera le natif de Toyama dans sa rotation. En deux saisons NBA, l’ancien de Gonzaga a mis ses pieds sur le terrain à 105 reprises pour des moyenne de 13,7 points, 5,8 rebonds et 1,6 assist par match. De belles promesses qui avaient fait de lui l’un des chouchous du public de la capitale. Alors imaginez la joie des supporters des Wizards en ce début de semaine avec ce combo : victoire contre les Bucks et retour du petit Rui. D.C pourrait d’ailleurs voir un autre joueur faire son retour dans les prochaines semaines, et ce joueur c’est Thomas Bryant. En effet, l’ancien des Lakers c’était fait les croisés en janvier dernier et pourrait bien revenir au boulot plus tôt que prévu puisqu’initialement le pivot n’aurait du fouler les parquets NBA qu’à partir de 2022. Des grosses victoires, des bonnes nouvelles, la NBA n’est pas Poudlard mais les magiciens y mènent une belle vie en ce moment.

Rui Hachimura devrait être prêt pour effectuer son retour sur les parquets dans deux semaines. C’est une nouvelle inattendue pour un joueur dont on ne connaissait même pas la localisation il y a plus d’une semaine, mais c’est aussi une arme de plus pour des Wizards qui font peur, mais genre vraiment peur.

Source Texte : Shams Charania, The Athletic NBA.