Le pari NBA du jour : 290€ à gagner en misant sur les Knicks qui l’emportent sur des Sixers fortement diminués

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 8 novembre, c’est un gros programme que nous propose la NBA avec pas moins de huit matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h00 : Sixers (2,00) – Knicks (1,94)

02h00 : Bulls (1,87) – Nets (2,10)

02h00 : Grizzlies (1,44) – Wolves (3,05)

02h30 : Mavericks (1,24) – Pelicans (4,50)

03h00 : Nuggets (2,15) – Heat (1,80)

04h00 : Kings (2,30) – Suns (1,72)

04h00 : Warriors (1,64) – Hawks (2,40)

04h30 : Lakers (1,86) – Hornets (2,10)

Le pari qu’on sent bien

Les Knicks l’emportent sur le parquet des Sixers (1,94) : Ben Simmons, Tobias Harris, Matisse Thybulle, Isaiah Joe, Danny Green et surtout Joel Embiid. Voici la liste des absents côte Philadelphie à l’heure de ces lignes. Autant dire que c’est le moment de miser sur leur adversaire du soir, même si les hommes de Doc Rivers montrent une très belle solidarité dans l’adversité. Une belle solidarité qui ne doit pas faire le poids contre des Knicks revanchards après leur défaite contre les Cavaliers à la maison dimanche. Certes New York jouera en back-to-back contrairement à Philadelphie mais on attend une réaction de la bande à Julius Randle après avoir perdu trois de ses quatre derniers matchs. Mise à part une incertitude concernant Kemba Walker, les Knicks sont au complet alors on compte sur eux pour rafler la win. Et en plus, la cote est intéressante.

Le combiné à tenter

Kevin Durant et Zach LaVine marquent au moins 20 points et le Heat gagne à Denver (2,47) : belle petite cote sur ce combiné où on mise sur un beau duel au scoring entre Kevin Durant et Zach LaVine ainsi que sur une victoire du Heat. KD est le meilleur marqueur de la NBA et plante 20 points les yeux fermés cette saison. C’est simple, il n’est jamais passé en dessous de cette barre et il devrait continuer – même en back-to-back – contre l’équipe de LaVine, un LaVine également inspiré cette saison (plus de 26 points de moyenne, seulement un match en dessous des 20). L’autre partie du combiné, c’est cette victoire de Miami à Denver. Si ce n’est jamais facile d’aller gagner dans le Colorado, les Nuggets patinent un peu en ce moment. Ils ont failli perdre contre les faibles Rockets samedi, et en plus ils seront privés de Michael Porter Jr. ce soir. En face, le Heat est l’une des équipes les plus impressionnantes de ce début de saison avec sept victoires en neuf matchs. Normalement, ça gagne à Denver.

Une petite folie pour finir ?

John Collins délivre au moins 3 passes décisives contre les Warriors (3,50) : ce n’est pas forcément le point fort de John Collins, mais le rapport risque – récompense est très intéressant. Tournant à 2,5 passes décisives en moyenne cette saison, Collins peut atteindre les 3 dans un bon soir. Et avec une cote à 3,50, pourquoi pas le tenter ? On connaît plus improbable pour une cote aussi élevée.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

