T.J. Warren sur la voie du retour : imagine les Pacers pourraient être au complet, nan on déconne mais imagine quand même

Bonne nouvelle pour les Pacers. Après des problèmes persistants au pied gauche, T.J. Warren entrevoit le bout du tunnel. Il s’est récemment détaché de sa botte de marche et progresse dans sa rééducation. Il y a même de l’optimisme quant au fait que l’ailier d’Indiana pourrait faire ses débuts dans la saison entre fin décembre et janvier.

Après avoir accueilli Caris LeVert et prolongé Malcolm Brogdon, une autre option offensive se précise pour les Pacers puisque T.J. Warren semble aller dans la bonne direction dans sa rééducation. T.J. Warren n’a joué que quatre matchs en 2020-21 et n’a pas encore joué cette saison en raison d’une blessure au pied gauche, mais il pourrait cependant bientôt faire son retour selon Shams Sharania. Rick Carlisle s’est également montré optimiste en déclarant que les résultats des analyses étaient « une excellente nouvelle » et que Warren n’avait plus de botte de marche après avoir été opéré en janvier pour une fracture au pied gauche. Avant sa blessure, le joueur des Pacers avait réalisé une performance stellaire dans la bulle d’Orlando, au cours de laquelle il avait scoré 31 points par match en six matchs de saison régulière avant de retomber à 20 pions de moyenne sur la série de Playoffs contre Miami qui s’est terminée par un sweep du Heat. Si Teedjay revient prochainement, les Bleu et Or pourront enfin avoir un aperçu de leur noyau dur et ce… pour la première fois.

A welcomed sight – TJ Warren out of the boot and shooting in practice pic.twitter.com/dwQnGRqy5f — Pat Boylan (@PatBoylanPacers) November 4, 2021

Malgré l’abondance de joueurs de talent des Pacers, T.J. Warren reste peut-être, potentiellement, leur meilleur atout offensif si l’on se base sur ce qu’il à montré dans la bulle. En effet, même dans ses jours calmes, il reste un marqueur ultra-efficace capable de mettre un jumper d’à peu près partout. Au cours de la saison 2019-2020, il a facilement mené les Pacers au scoring avec 19,8 points par match, avec des pourcentages aux tirs ahurissant de 53,6% et 40,3% derrière l’arc. Peut-être que la plus grande question entourant le retour potentiel de Warren est finalement de savoir… comment cela affectera les minutes de la recrue Chris Duarte à l’avenir. Le rookie étant déjà l’un des meilleurs marqueur des Pacers, le coach ne réduira probablement pas trop ses minutes, bien que son rôle puisse être différent, passant d’un élément du 5 majeur à un super sixième homme, en particulier avec le manque d’options efficaces sur le banc. Justin Holiday et Torrey Craig pourraient également voir leurs minutes diminuer avec Warren, qui est lui-même un défenseur au-dessus de la moyenne, et un joueur comme Jeremy Lamb pourrait même se retrouver au fond de la rotation . Dans le cas d’un small ball potentiel d’autres éléments intérieurs comme Goga Bitadze et Isaiah Jackson pourraient aussi voir leur minutes baisser, à moins d’une blessure de l’un des membres du tandem Sabonis-Turner… une éventualité à prévoir tant les blessures déciment régulièrement cette franchise.

Alors que de nombreux ajustements doivent être faits à la lumière du retour imminent de T.J. Warren, ces problèmes sont plutôt bons, d’autant plus que tout cela questionne la profondeur de l’effectif des Pacers. Si le T.J. de la bulle fait son retour, son talent à lui seul assurera en tout cas aux Pacers une solide chance de gravir les échelons de la Conférence de l’Est, à condition que le reste de l’effectif reste épargné par les blessures.