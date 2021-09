Les highlights de Rui Hachimura aux Jeux Olympiques : malgré les défaites, l’enfant du pays a fait du sale à la maison

Si aucune victoire ne fut à signaler pour le Japon lors de ces (ses) olympiades, un rayon de soleil a quant à lui pointé le bout de son nez au pays du… soleil levant. Il s’agit de Rui Hachimura, l’ailier des Wizards, qui a porté à bout de bras ses coéquipiers du haut de ses 23 ans. Revenons sur le tournoi rondement mené de la part du coéquipier de Bradley Beal.

Habituellement dans l’ombre de ce dernier (mais aussi de Russell Westbrook, parti depuis aux Lakers), Hachimura avait toutes les cartouches entre les mains avec la formation nippone. Mais s’il n’a pas eu la moindre victoire à se mettre sous la dent, il aura au moins pu se faire plaisir individuellement en ayant des responsabilités infinies en attaque. Libre de prendre tous les shoots, il a su faire des différences grâce à son physique de démonteur de manèges et ses bras aussi longs que le premier confinement, ainsi que grâce à ses shoots mi-distance (il est l’un des huit joueurs en activité à l’utiliser encore aujourd’hui). En tout cas, Rui Hachimura a pu endosser le costume de franchise player le temps de trois matchs, et s’il a parfois manqué de réussite aux tirs, il a bien répondu présent au scoring et a porté tout le Japon sur ses épaules. Maintenant, c’est tout Washington qui se met à espérer de grandes choses pour son ailier nippon.