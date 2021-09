TrashTalk Fantasy League – Washington Wizards : où sont les bons plans, qui sent la carotte, on vous dit tout !

Qui dit nouvelle saison dit nouvelle édition de la guerre préférée de tous les vrais guerriers : la TrashTalk Fantasy League, aka la TTFL, aka la drogue la plus addictive du game. Chaque soir tu pick un joueur, un joueur que tu ne peux pas reprendre avant trente jours, et au bout du compte un classement qui te rappelle chaque matin à quel point tu es… mauvais. Sauf cette saison peut-être, puisque 20 000 adeptes au moins ressortiront l’armure dès le 19 octobre pour tenter de décrocher la lune et les quelques goodies associés. Et comme on est sympa ? On vous file quelques tips mais pas trop, parce que nous aussi on joue, et quand on joue… on joue la gagne. Au menu du jour ? Les bons plans et les carottes annoncés du côté des… Wizards !

C’est quoi la TrashTalk Fantasy League ? Règles et explications pour jouer à la TTFL, le meilleur jeu de basket de la galaxie

#Les bons plans annoncés

Un meneur de troupe évident : Bradley Beal, qui pourrait enchainer sur une deuxième saison incroyable avec le départ de Russell Westbrook et, peut-être, encore plus de responsabilités offensives. La bonne nouvelle ? Si Thomas Bryant reviendra (fort ?) et que Montrezl Harrell est toujours en mesure de poser un petit 35 en dormant, deux autres hommes pourraient mettre le nez à le fenêtre puisque Spencer Dinwiddie reviendra pour faire du sale très vite et que Rui Hachimura pourrait nous offrir l’une des plus belles progressions TTFL de la saison. On gardera également un œil sur les perfs d’un Daniel Gafford bien sexy la saison passée, mais globalement on partira déjà sur un all-in Bradley Beal qui nous apparait peu risqué.

#Les carottes redoutées

On va être clair : everybody sauf Bradley Beal est capable de nous poser sa carotte. On en place une pour Kyle Kuzma qui possède sur son CV une belle brouette de légumes oranges, mais on ne peut plus rien pour vous si vous décidez de faire confiance à KK à part sous la menace d’une arme. Petite mention également à Thomas Bryant et Spencer Dinwiddie qui auront peut-être besoin de quelques semaines pour êtes totalement efficaces, et si vous prenez la foudre à cause de Bradley Beal cette saison… c’est que la TTFL ne veut pas de vous, tout simplement.

#Les trois meilleures moyennes de l’équipe la saison passée

Bradley Beal : 42,2 points

Thomas Bryant : 25,5 points

Montrezl Harrell : 24,6 points

Voilà, vous savez tout ou presque sur ce qu’il faudra ou ne faudra pas faire cette année en TTFL avec les Wizards. Attention tout de même car la vérité ne nous appartient pas, car dans le cas contraire la Team TrashTalk n’aurait probablement pas terminé la saison passée entre la Ligue 11 et la Ligue 17.