Flashback 2020-21 : le jour où Russell Westbrook a dépassé Oscar Robertson au nombre de triple-doubles avec un 182ème festin

Il existe des records en NBA que l’on croyait inaccessibles. Celui des 181 triple-doubles de Monsieur Oscar Roberston a ainsi longtemps paru inatteignable, mais pourtant, un Marsupilani est passé par-là. Car Russell Westbrook a bien fini par faire tomber ce record en normalisant l’exceptionnel. Et c’est sous le maillot des Wizards qu’il a franchi cette mythique barrière.

11 mai 2021, State Farm Arena, les Atlanta Hawks reçoivent les Washington Wizards dans un match qui apparaît bien anodin à première vue. Pourtant, les regards sont rivés vers un homme, le numéro 4 des Sorciers, Russell Westbrook. Ce soir, il peut marquer l’histoire en dépassant le vieux record d’Oscar Robertson de 181 triple-doubles. Sur une lancée de quatorze TD en un mois, on se dit que RussWest ne va pas attendre pour battre cette marque historique. Bingo. Milieu du quatrième quart-temps, après un fadeaway raté de Danilo Gallinari, Westbrook vient récupérer un dixième rebond qui lui permet de valider un nouveau triple-double. On mentionne juste la grosse briquasse à 3-point envoyée juste derrière, parce qu’on est des petits coquins, mais l’histoire est écrite. 28 points, 13 rebonds et… 21 assists à la fin du match, personne n’est surpris et le record est brisé avec ce 182ème triple-double en carrière. Bravo Monsieur Russell, vous êtes tout en haut. Jamais on aurait imaginé il y a ne serait-ce que cinq ou dix ans qu’un joueur vienne faire tomber cette marque en si peu de temps.

The rebound that gave Russell Westbrook his record-breaking 182nd triple-double 🙌 pic.twitter.com/8GOr9vOZSx — ESPN (@espn) May 11, 2021

L’histoire retiendra que c’est avec le maillot de Washington que le Brodie a battu ce record. Sa pige d’un an dans la capitale commença pourtant doucement avec quelques pépins physiques. Mais une fois en forme, Westbrook a mis la machine en route et la bête était lancée. Fin de saison canon qui permet aux Wizards d’accrocher le Play-in, puis les Playoffs Westbeast termine pour sa part avec 38 triple-doubles de plus en 65 matchs et conclut sa quatrième saison en TD de moyenne, statistique in-cro-yable s’il en est. Une question nous vient après ça : comment a-t-il réussi à banaliser à ce point l’exceptionnel ? Même entouré de Robin Lopez et Raul Neto, les statistiques de passes n’ont pas chuté, elles ont même augmenté. Souvent critiqué, souvent détesté, souvent moqué, Russ est néanmoins allé chercher cet exploit et cela n’appartient qu’à lui. Son œuvre, bien sûr, restera dans la légende avec une franchise, celle de ses débuts, l’Oklahoma City Thunder. Son numéro 0 est mythique tout comme ses lignes statistiques, et c’est désormais aux Lakers que le Brodie a choisi de continuer sa création afin de, pourquoi pas, honorer d’une bague ce fabuleux record.

On retiendra donc que c’est avec le numéro 4 des Wizards que Russell Westbrook a battu le fameux record d’Oscar Robertson, gé-nial. A 32 ans, espérons qu’il continue encore longtemps de rendre rationnel l’irrationnel, car regarder chaque matin les stats du Brodie en se demandant naïvement s’il a encore réalisé un triple-double, c’est aussi ça notre NBA. Faites que ça dure !

Source texte : basketballreference