Le cas Spencer Dinwiddie : neuf mois loin des parquets et un transfert plus tard, que pouvons-nous attendre de la saison du nouveau sorcier ?

Débarqué dans un trade depuis Brooklyn cet été après une saison quasi-blanche chez les Nets, Spencer Dinwiddie va tenter de relancer sa carrière dans la capitale. Aux côtés de Bradley Beal et de toutes les autres recrues estivales, Dinwiddie tentera d’accrocher les Playoffs tout en redorant son blason de fort scoreur, et pourquoi pas obtenir sa première étoile d’All-Star.

Absent des parquets depuis presque un an

Trois. Pas deux, pas quatre mais bien trois tout pile. Non, ce n’est pas le total de points que va inscrire Kyle Kuzma cette année à Shangaï Washington, mais bien le nombre de rencontres disputées par Spencer Dinwiddie cette saison. Victime d’une rupture partielle du ligament croisé antérieur le 27 décembre dernier, le meneur n’a participé qu’aux trois premiers matchs de l’exercice 2020-2021 avec les Nets pour un total d’à peine plus d’une heure passée sur le parquet. Avec les arrivées de Kevin Durant et Kyrie Irving sur le devant de la scène new-yorkaise, SW n’aura pas su trouver son rythme sur ce début de saison mouvementée et n’a pas dépassé les 9 points inscrits sur ces trois rencontres. Pourtant, le 38ème pick de la Draft 2014 n’a fait que progresser depuis son arrivée en NBA. Principalement cantonné à la G League lors de ses deux premières saisons aux Pistons, le natif de Los Angeles avait finalement trouvé sa maison dans l’autre plus grosse ville des States, dans le quartier de Brooklyn, où il évoluait depuis 2016. Avant son gros bobo au genou droit et en l’absence de KD et Kyrie – tous deux blessés – , le vainqueur du Skills Challenge 2018 (oui c’est un titre important non en fait pas du tout) avait pondu une saison 2019-2020 en 20,6 points, 3,5 rebonds et 6,8 assists, des stats et un bilan de wins surprenants qui lui avaient valu d’être dans les discussions pour devenir All-Star.

Tomber pour mieux se relever… et devenir All-Star ?

Mais alors, sera-t-il capable de retrouver – et même augmenter – ce niveau, de scorer de nouveau une bonne vingtaine de ionp tout en contribuant suffisamment aux victoires des Sorciers et ainsi obtenir sa première étoile ? Puisque le bonhomme de 28 ans sort d’une grosse blessure et qu’il n’a pas joué depuis presque un an, on est tenté de dire non. Sauf que son ligament n’a été « que » partiellement brisé et qu’il n’y a pas d’autre dommage structurel dans son genou. La rééducation devrait donc assurer que le nouveau pote de Bradley Beal ne gardera aucune séquelle si le traitement s’est bien déroulé comme il faut. Il n’est donc pas impossible que l’ancien Net nous ressorte une période similaire à son mois de décembre 2019, lors duquel il tournait en 27 points et 6,8 passes par match, et ce juste après avoir été élu joueur de la semaine à l’Est. De telles perfs pourraient alors lui permettre de se glisser de nouveau dans les conversations pour la rencontre du 20 février prochain, mais pas sûr pour autant que cela suffise étant donnée la concurrence sur les lignes arrières de la East Coast. En effet, des joueurs comme Jaylen Brown, Kyrie Irving, James Harden, Zach LaVine, Trae Young et même Vavane (un peu de chauvinisme ne fait pas de mal) semblent plus disposés que l’ami Spencer à choper les quatre spots réservés aux guards pour le match des étoiles. On ne sait jamais, un spot pourrait se libérer si certains des joueurs cités se blessent… mais même dans ce cas, on imagine bien plus son coéquipier Bradley Beal être prioritaire pour rajouter une étoile à son palmarès. Encore faudrait-il que les Wizards gagnent suffisamment de matchs pour que le tandem soit considéré par les votants et ça, rien ne nous l’assure.

Que penser des Wizards version Dinwiddie-Beal ?

Décidément les transitions entre parties dans cet article sont incroyables. Spencer succède donc à Russell Westbrook à la mène des Wizards et récupère également ses briques son rôle de lieutenant de Bradley Beal. Le duo Dinwiddie-Beal sera l’élément essentiel de la réussite de la franchise de la Maison Blanche cette année. Heureusement pour le nouveau coach Wes Unseld Jr., le tandem semble complémentaire et les deux joueurs sont capables de jouer tant poste 1 que poste 2. Le nouveau prof de Poudlard devra également composer avec les jeunots Rui Hachimura, Deni Avdija – lui aussi blessé – et Corey Kispert. Spencer et Bradley pourront profiter du spacing des grands Thomas Bryant et Davis Bertans, si le premier revient correctement de sa blessure et que le second… arrête d’être claqué au sol. La clé restera néanmoins certainement l’intégration des anciens… Lakers, à savoir Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope et Montrezl Harrell, et le fils Unseld aura en tout cas de quoi varier les plaisirs et mettre en place une attaque similaire à celle des Rockets de James Harden et Chris Paul, avec deux guards dominants entourés de snipers (Kyle Kuzma exclu donc). Attention cependant à la propre moitié du terrain des Sorciers car la franchise encaissait déjà le plus de points (118,5 par matchs) de toute la Ligue l’année dernière et ce n’est pas Dinwiddie qui va aider à combler les trous de la passoire Wizards.

[THREAD] : Que peut apporter Spencer Dinwiddie aux Washington Wizards ? Eléments de réponse en vidéo et via des statistiques. RT appréciés ! pic.twitter.com/2BK4wxGvzf — Wizards France (@WizardsFrance) August 6, 2021

Beaucoup de questions pour très peu de certitudes donc. Ce que l’on sait, c’est que Spencer Dinwiddie a une belle opportunité de relancer sa carrière dans une franchise dont on attend plus grand chose depuis un moment. Bref, tout à gagner et rien à perdre, la capitale compte sur toi Spencer.