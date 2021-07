Wes Unseld Jr. est le nouveau coach des Wizards : un Unseld à Washington, ça rappelle de bons souvenirs

On s’y attendait, c’est désormais officiel, Wes Unseld Jr. devient le nouveau coach des Washington Wizards. C’est bon les fans des Sorciers, vous pouvez souffler, vous avez enfin votre nouveau coach, et puis un Unseld à la Maison Blanche, dans le passé ça leur a plutôt réussi.

Décidément, les assistants ont la cote en NBA. Après Willie Green aux Pels, Jamahl Mosley au Magic, Ime Udoka aux Celtics ou encore Chauncey Billups aux Blazers, c’est au tour de Wes Unseld Jr. de se lancer pour la première fois en tant que head coach. Selon nos deux insiders préférés Adrian Wojnarowski d’ESPN et Shams Charania de The Athletic, le désormais ancien assistant des Nuggets devrait signer son contrat dans les prochains jours. Après cinq saisons de Scott Brooks, place à Wes Unseld Jr., qui devient coach principal après 16 ans en tant qu’assistant. Et à première vue, le match avec Washington semble parfait. On se refait un peu le CV de Wes pour comprendre le choix des Sorciers. Pour commencer, sa carrière d’assistant a commencé à… Washington, lui qui a longtemps été dans le staff de la franchise, notamment chargé du scouting et assistant de 2005 à 2011. On se doute que depuis, son dossier a dû rester très près du board des Sorciers et ses années en tant que bras droit de Mike Malone n’ont dû faire que sublimer son CV. Tout comme ses piges à Orlando, idéales pour apprendre la magie avant de rejoindre les Sorciers.

The Washington Wizards are offering Denver Nuggets assistant Wes Unseld, Jr., the franchise’s head coaching job and sides are beginning contract talks soon expected to result in his hiring, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 16, 2021

Bon, on a essayé de faire comme si de rien était, mais vous vous en doutez, son nom a peut-être un peu joué dans le choix de Tommy Sheppard, GM des Sorciers. Quand on s’appelle Unseld, forcément on a dû traîner un peu à Washington, surtout si papa a ramené aux Wizards le seul titre de leur histoire, rien que ça. Et comme son fils, Wes Unseld a été coach de la franchise de D.C., à l’époque Bullets, de 1988 à 1994. Le nom aide, mais ce n’est sûrement pas le piston qui lui a permis d’obtenir ce poste. Et la responsabilité va être grande, Washington a échoué au premier tour des Playoffs face aux Sixers la saison dernière (4-1), Bradley Beal rentre dans sa dernière année de contrat et en général, quand on doit coacher Russell Westbrook, c’est pas ce qu’il y a de plus simple. Unseld Jr. a de bonnes armes pour démarrer, et avec l’arrivée de la Draft et de la Free Agency, Sheppard et coach Unseld n’auront pas beaucoup de temps pour décider comment entourer au mieux leur solide backcourt.

Le temps presse à Washington, mais au moins ça y est, Tommy Sheppard tient son coach, qui est sûrement l’un des assistants qui avait le plus la cote ces dernières années. Wes Unseld Jr. a maintenant du pain sur la planche, mais en tant qu’Unseld, il devrait être bien accueilli à la capitale.

Sources texte : ESPN/The Athletic