Chez les filles aussi, Team USA s’incline face à l’Australie : la supériorité américaine mise à mal, ça promet pour les Jeux

Il y a quelques jours, les hommes de Gregg Popovich s’inclinaient pour la deuxième fois consécutive face à l’Australie dans le cadre de la préparation pour les Jeux Olympiques de Tokyo. La nuit dernière, dans la même salle à Las Vegas, les filles ont affronté à leur tour la nation australienne. Résultat ? Encore une défaite pour les States. Aie, ça pique.

Décidément, chez les garçons comme chez les filles, Team USA semble avoir un peu de mal à lancer la machine. Alors que les Américains et les Américaines sont actuellement en pleine prépa pour les JO de Tokyo, les défaites s’enchaînent de chaque côté. D’abord, la bande à Kevin Durant est tombée face au Nigeria dans son tout premier match exhibition, avant de se planter une nouvelle fois contre les Boomers en début de semaine. La réaction face à l’Argentine a certes été rassurante, mais elle n’a pas non plus balayé tous les doutes d’un revers de la main. Et comme un symbole, la nuit dernière, c’est donc la Team USA version féminine qui a dû s’incliner face à l’Australie du côté de Vegas. Une défaite surprise 70-67, dans laquelle le double-double de Breanna Stewart (17 points, 12 rebonds) et les 12 points d’A’ja Wilson n’ont pas suffi. Pourtant, les Américaines s’étaient comportées en patronnes lors de la première mi-temps, elles qui avaient rejoint les vestiaires avec un avantage assez confortable de 41-28. Pourtant, les Australiennes étaient privées de Liz Cambage, qui a décidé de dire non aux JO pour des raisons de santé mentale. Mais sous l’impulsion notamment d’Ezi Magbegor (17 points, 5 rebonds, 3 interceptions), joueuse des Seattle Storm en WNBA, les Opals ont réussi à renverser la rencontre pour finalement réussir l’exploit. Trop de maladresses côté Team USA (2/18 à 3-points, 18 pertes de balle), trop de courage côté Australie, et voilà ce que ça peut donner au final.

Cette défaite, c’est la deuxième de suite pour la Team USA féminine, qui s’était déjà inclinée contre les WNBA All-Stars il y a quelques jours. Deux revers consécutifs, ce n’était pas arrivé depuis 2011 si l’on en croit les recherches d’USA Today. Et c’est également la première défaite contre l’Australie depuis 2010. Souvent considérée comme intouchable, et à juste titre puisque les Américaines restent sur six médailles d’or consécutives aux Jeux Olympiques et trois au Mondial, l’équipe nationale US est clairement en rodage aujourd’hui, à l’image des hommes de Gregg Popovich. Est-ce que c’est déjà le moment de paniquer ? Bien évidemment que non. C’est la prépa, Team USA se cherche et avec le talent à disposition, y’a aucune raison de tirer la sonnette d’alarme. Mais oui, y’a du boulot. Les Américaines, actuellement privées de leur star Diana Taurasi blessée, vont en tout cas tenter de rectifier le tir dès demain face au Nigeria. On leur souhaite de faire mieux que les hommes.

En cette préparation pour les JO, la supériorité américaine est globalement mise à mal. Chez les garçons comme chez les filles, Team USA va s’envoler pour Tokyo la semaine prochaine sans énormément de certitudes. Voilà qui promet pour les Jeux.