Draft NBA 2021 : Scottie Barnes, le profil complet ! Apéro TrashTalk

Nous sommes en plein dans les Finales NBA 2021 mais mine de rien, la Draft approche à grands pas. Et quand on parle de Draft chez TrashTalk, on parle automatiquement de profil de joueurs. Et parmi les plus gros prospects du moment, on a l’ailier formé à Florida State Scottie Barnes. Focus.

Après Cade Cunningham, Evan Mobley, Jalen Green, Jalen Suggs et Jonathan Kuminga, place à l’ultime profil, celui de Scottie Barnes. Déjà, rien qu’avec son prénom, on peut dire qu’il a le basket dans le sang. Ensuite, on parle quand même d’un beau spécimen : ailier de 2m06 et 102 kilos, Barnes possède un physique bien solide pour pouvoir se faire sa place chez les grands, et combine ce dernier avec une vraie polyvalence et une belle capacité au niveau du playmaking. Bref, une combinaison hyper séduisante qui lui donne la possibilité d’impacter le jeu des deux côtés du terrain et ça, c’est quand même un gros plus. Le gamin a du talent, le gamin en veut, pas étonnant que certains le voient dans le Top 5 de la Draft NBA 2021. Alors certes, son shoot extérieur est à améliorer histoire que son jeu offensif puisse se développer au maximum, mais Scottie Barnes possède déjà beaucoup d’arguments en sa faveur.

Bonne émission à toutes et à tous, et n’hésitez pas à nous donner votre avis sur les projections abordées ! Et après ces six profils détaillés, on n’a plus qu’à vous donner rendez-vous le 29 juillet prochain pour la Draft NBA 2021. Mais en attendant, vous aurez droit évidemment à de nombreuses petites updates.