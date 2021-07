Le play-in tournament sera bien de retour la saison prochaine : logique, pourquoi abandonner une formule qui marche ?

On s’en doutait, c’est désormais une certitude. La saison prochaine, le play-in tournament sera une nouvelle fois mis en place pour enflammer la fin de la régulière comme c’était le cas cette année. Pas sûr que LeBron et Luka soient ravis par rapport à cette nouvelle, mais ils devront s’y faire, comme tout le monde.

La news est tombée par l’intermédiaire d’Adrian Wojnarowski d’ESPN. La NBA et l’association des joueurs (NBPA) ont trouvé un accord concernant le retour du play-in tournament la saison prochaine. Ce n’est pas encore officiel dans le sens où ça doit passer par un vote lors du prochain Board of Governors, mais c’est tout comme. Et ce n’est pas une surprise vu le succès du play-in tournament cette saison. Malgré les critiques de certains, ce nouveau concept – testé dans un premier temps dans la bulle de Mickey en 2020 puis étendu en 2021 – a très bien rempli son rôle : une fin de saison régulière beaucoup plus excitante, de grosses affiches au play-in et donc de belles audiences, moins de tanking… bref l’expérience a clairement fonctionné. Alors cela ne signifie pas que tout est gravé dans le marbre, Adam Silver n’excluant pas d’adapter son play-in chéri pour l’améliorer si besoin. Parmi les critiques qu’on entend souvent, il y a cette notion disant que le play-in tournament peut se montrer injuste dans un scénario où le septième se fait éliminer sur deux matchs après une longue saison régulière, qui plus est face à des adversaires inférieurs et avec un bilan potentiellement bien plus faible. Pour rappel, dans le format actuel, le play-in tournament concerne les équipes classées de la septième à la dixième place dans chaque conférence, avec deux opportunités pour se qualifier pour les Playoffs pour les équipes 7-8, et deux victoires nécessaires pour les équipes 9-10. À voir donc si le concept évoluera à l’avenir mais ce qui est certain, c’est qu’Adam Silver n’a pas froid aux yeux.

Jamais le dernier pour imaginer de nouvelles choses histoire de faire évoluer sa Ligue, le grand chauve pense déjà à la prochaine étape : les tournois de mi-saison. Toujours dans le but d’apporter du piment à la saison régulière, Silver envisage effectivement d’ajouter une ou plusieurs petites compétitions au cours de la campagne, comme c’est le cas par exemple dans les championnats internationaux de basket mais pas que. Pour info, sachez que l’ami Adam kiffe pas mal le foot européen, pas étonnant qu’il s’en inspire du coup. Comme l’indique le commish de la NBA, les tournois de mi-saison, ce n’est pas pour tout de suite mais préparez-vous, ça risque de venir sooner rather than later. Si on imagine que les traditionalistes voient tout ça d’un mauvais œil, on a vu avec le play-in tournament que l’innovation peut rapidement booster l’intérêt d’une fin de saison et accessoirement augmenter le nombre de billets verts qui rentrent dans les caisses de la NBA. Parce que bon, on ne va pas se mentir hein, l’objectif c’est aussi et surtout de faire de l’argent, encore plus dans un monde post-pandémie.

Le play-in tournament a convaincu, et le play-in tournament va donc logiquement rester dans le système de la Grande Ligue. Et franchement, nous on valide, car on a bien kiffé les dernières semaines de la saison régulière 2020-21, ainsi que le Lakers – Warriors pour se chauffer avant les Playoffs.

