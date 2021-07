Le play-in tournament de nouveau dans les tuyaux pour la saison prochaine : voilà une news qui va ravir LeBron James

D’abord introduit dans la bulle d’Orlando la saison dernière avant d’être élargi cette année, le play-in tournament devrait avoir donc revoir le jour la saison prochaine. C’est en tout cas le souhait d’Adam Silver, qui attend maintenant le feu vert des franchises et de l’association des joueurs.

Pourtant très critiqué par de nombreux joueurs, bien souvent ceux que ça dessert, hum hum, le play-in tournament devrait pourtant bel et bien se tenir en 2022. Il faut dire qu’en terme d’audiences, les différentes affiches du play-in ont montré tout le potentiel du concept. Bon, en même temps, il faut dire qu’avoir un face à face entre LeBron James et Stephen Curry c’est forcément très vendeur (et ça ne risque pas d’arriver chaque année à ce stade de la compétition). Néanmoins, la NBA semble conquise par l’idée, qu’elle considère comme un succès. Malgré les critiques du King ou de Luka Doncic, le play-in tournament a tenu toutes ses promesses cette année et voir des matchs à enjeu et serrés jusqu’à la fin c’était quand même un bon petit apéritif avant le festin qu’ont été ces Playoffs 2021. De plus, pour tous les sceptiques du concept, jugeant injustes de finir septième ou huitème de sa conférence sans avoir la certitude de participer aux Playoffs, le petit tournoi de qualification de cette saison a globalement vu la logique des classements respectés. Au-delà des audiences, et des matchs qui étaient plutôt cool à suivre, Adam Silver s’est félicité de cette fin de saison régulière à suspense, où des équipes qui auraient habituellement abandonné se sont cette fois-ci battues jusqu’au bout pour espérer obtenir un spot pour la postseason.

« Je pense que malgré les critiques, non seulement de LeBron mais aussi d’autres joueurs ou de certaines équipes qui n’étaient peut-être pas emballées par l’idée, le play-in a globalement été très positif pour la ligue et les joueurs. Il y a certainement des choses que l’on pourrait changer, mais encore une fois, je pense qu’une fois que les propriétaires auront voté et que l’association des joueurs se sera réunie pour considérer un retour du play-in, je m’attends à ce que l’on continue avec ce concept la saison prochaine. »

L’argument numéro 1 de la NBA pour le play-in tournament est évidemment financier. Par exemple, le match entre les Celtics et les Wizards a permis un pic de téléspectateurs jamais atteint lors de la saison régulière 2020-2021. Quant à l’affrontement entre les Los Angeles Lakers et les Golden State Warriors, à l’Ouest, il s’agissait du match le plus regardé de NBA depuis les Finales de Conférence Ouest… 2019, avant le début des Playoffs de cette saison qui ont battu des records d’audience). Un argument qui convaincra les 450 joueurs de NBA ? Pas si sûr. Mais Adam Silver a conscience que même si certains joueurs ont une voix plus importante que d’autres (coucou LeBron et Luka), le concept peut aller au plus grand nombre, vu le succès qu’il a connu cette saison.

Le play-in a crée beaucoup de débats cette saison et risque bien d’en créer de nouveaux la saison prochaine. Si la NBA est convaincue de l’impact positif de ce concept, pas sûr que les joueurs l’entendent de cette manière. Mais bon, de toute façon, à la fin, c’est toujours l’argent qui gagne, non ?

Source texte : Real GM