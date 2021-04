Luka Doncic n’est pas emballé par le Play-In Tournament : on garde ça au chaud, est-ce qu’il dira pareil si Dallas finit neuvième ?

Pendant que certains cherchent encore à comprendre le fonctionnement du Play-In Tournament, Luka Doncic, lui, dégomme déjà cette nouveauté. Ce mini-tournoi préliminaire pour les Playoffs n’est pas au goût de Luka Magic, qui n’y trouve aucun intérêt.

C’était une idée que la NBA avait mise en place dans la bulle la saison dernière et elle a décidé de garder le concept, pour le moment. Exit les 7 et 8èmes places qualificatives directement pour les PO. Désormais, les deux équipes concernées par ces spots devront s’affronter sur un match. Le gagnant valide alors sa place pour les Playoffs, tandis que le perdant affronte le gagnant du match entre le 9ème et le 10ème, ce qui déterminera ainsi le dernier qualifié pour la postseason. C’est bon, vous suivez ? En somme, cela permet de maintenir un peu de suspense en fin de saison régulière et d’éviter un gros relâchement de la part de la plupart des équipes, trop occupées à reposer leurs joueurs dans l’optique des futurs duels à venir. Les teams autour de ces spots (5-6, 11-12) auront également une bonne raison de ne pas se laisser aller et cela pourrait donner lieu à quelques rebondissements inattendus pour clore la saison régulière. Bon courage aux leaders des Conférences pour prévoir leurs futurs adversaires : quatre équipes peuvent défiler sur la huitième place en quelques jours. En tant que fan et suiveur de la NBA, on va apprécier que le spectacle soit plus épicé. Mais chez les joueurs, du moins chez Luka Doncic, on est un peu moins emballé. Un avis qu’il a lâché aux micros d’ESPN.

« Je ne comprends pas l’idée du Play-In. Tu joues 72 matchs pour aller en Playoffs, et tu perds peut-être deux matchs d’affilée et tu te retrouves en dehors des Playoffs. Je n’en vois pas l’intérêt. »

Les critiques sont recevables. Il faut dire qu’être éliminé de la postseason à cause d’un jour sans, au profit d’une équipe qui a, peut-être, gagné beaucoup moins de rencontres, ça peut agacer. Et après avoir perdu trois de leurs quatre derniers matchs, les Mavericks sont actuellement 7èmes et donc éligibles pour ce fameux Play-In Tournament. Ils ont encore une petite avance sur les Grizzlies, 8èmes, mais en revanche il faudra batailler pour aller titiller la 6ème place des Blazers. (en plus du bilan, Portland a l’avantage du tie-breaker sur les Mavs) En arrêtant le classement aujourd’hui, les Texans devraient affronter Memphis, avant d’enchaîner contre les Spurs ou les Warriors en cas de défaite au premier match. Ils affichent un bilan positif contre les deux premiers (1-0 et 2-1) et équilibré contre les derniers (1-1). À noter que Luka n’est pas le premier à désapprouver ce format. En début de mois, Draymond Green (actuellement dixième avec Golden State) avait déjà expliqué que le Play-in ne lui apportait aucune motivation supplémentaire. Peut-être que l’un et l’autre tiendront un autre discours s’ils accrochent les Playoffs grâce à ce tournoi.

On comprend l’opinion du Slovène, mais les règles sont les règles et il faudra bien mettre le bleu de chauffe et partir au fight si Dallas venait à être concerné par le Play-in Tournament. Ou alors, il peut cartonner et laisser ce problème à une autre équipe… C’est bien aussi.

Source texte : ESPN