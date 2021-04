Les meilleures actions de la semaine en NBA : Miles Bridges aime beaucoup la Suisse, et il le montre bien

Cela faisait déjà sept jours que nous n’avions pas décrit les meilleurs actions de la semaine, et nous revoilà au charbon. Le moins que l’on puisse dire, c’est que nous avons été gâtés en termes de spectacle. Attention les yeux, il se pourrait bien que votre joueur préféré soit sur un poster – en assaillant ou victime – tant les dunks ont dominé la semaine. Quelqu’un a dit Miles Bridges ?

TOP PLAYS

Une semaine marquée par les posters dans tous les sens. Et comment ne pas commencer cette compilation des meilleures actions de la semaine par l’É-NOR-ME poster de Miles Bridges qui crucifie Clint Capela. Désolé la Suisse, mais votre joueur va finir sur les murs de pas mal de fans de basket, et ce ne sera pas suite à ses performances en équipe nationale. On a également eu droit à un game winner de Demar DeRozan face aux Mavericks, du mid-range bien évidemment, mais diablement efficace. Et puis, des artistes – que ce soit des magiciens ou bien des funambules – ont foulé les parquets et nous ont réservé un spectacle digne des plus grands. Ja Morant qui nous sort une passe dans le dos pour bien mettre en place le lituanien Jonas Valančiūnas qui va tout droit au dunk. Doncic qui nous met un petit pont sur Jakob Poeltl pour le and-one de Dwight Powell. Et comment finir ce Top Plays sans mentionner Kyrie Irving ? Drive tête de raquette, Andre Drummond dans le dos, et voilà que l’équilibriste entre en piste. Le corps en opposition pour se protéger du contre et il remonte la balle en passant sous l’arceau, de l’autre côté de la planche. Un vrai magicien cet Uncle Drew.

TOP DUNKS

Miles Bridges forcément tout en haut de ce top. Il n’y a pas de débat possible, même si de très bons candidats frappent à la porte, et notamment un bien connu des top dunks et du fracassage d’arceaux, Ja « Marteau » Morant. Le meneur des Grizzlies qui récupère la passe d’Anderson contre la planche pour finir la tête au niveau du cercle. Tout le banc de Memphis qui saute au même moment que Ja et explose de joie après. Le groupe vit plus que bien. De’Aaron Fox qui grimpe par-dessus notre Rudy Gobert national et qui n’hésite pas à lui HUR-LER dans les oreilles, histoire de lui laisser un souvenir. Les deux stars des Clippers ont également voulu participer à la fête et ont lâché des sales posters. Tout d’abord, Paul George qui part faire un petit coucou au rookie de Detroit Isaiah Stewart – qui s’est pris l’avion AirPeeGee sur la tronche à défaut de le contrôler. Et puis tu as Kawhi Leonard, qui prouve qu’il sait tout aussi bien finir avec brutalité. Départ 45 degrés et bam, ça se termine avec un jump deux pieds dans le sol, sur le pivot des Suns Deandre Ayton. Merci bien d’être passé, au revoir. Zach Lavine nous montre aussi qu’il a des restes de Slam Dunk Contest dans les pattes. L’explosivité du type est quand même impressionnante. On finit notre tournée avec un échange d’amabilités qui nous vient du Texas. Dorian Finney-Smith détruit Jakob Poeltl ? Lonny Walker rend la pareil à Nico Melli. C’est beau de partager.

Du très très lourd et énooormément de dunks cette semaine. Alors appréciez le moment devant ses deux compilations. Nous, on se donne rendez-vous mardi prochain, pour d’autres actions, plus spectaculaires les unes que les autres.