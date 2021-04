NBA Top 10 du jour : De’Aaron Fox saute plus haut que la Tour Eiffel, désolé Rudy Gobert

Dans votre pieu, dans les transports, juste avant d’arriver au boulot, retrouvez votre Top 10 du jour concocté par la NBA. Et nous, on rajoute juste un peu d’épice aux commentaires. Let’s go !

#10 : Isaiah Hartenstein peut serrer les poings : son dunk à deux mains mérite bien un Top 10, même si c’est pour garder la porte.

#9 : Derrick Jones Jr sait sauter (merci pour l’info) mais quand il contre avec le coude (!) au niveau de l’arceau, on se met vite à flipper.

#8 : Steph Curry dans ses œuvres : dribble dans le dos, finition avec la planche, and one. #classique.

#7 : Blake Griffin s’envole de nouveau depuis son arrivée à Brooklyn mais cette fois, c’est pour ramener Montrezl Harrell sur terre.

#6 : Il faut croire que Chris Paul a laissé un peu de son génie du côté d’OKC. Ty Jerome s’en est emparé pour claquer une no look pass dans le dos. Chapeau gamin !

#5 : Devin Booker ne fait pas que planter, il élimine aussi toute une défense en une passe. Le basket, c’est aussi partager.

#4 : Kevin Durant accélère et la défense s’incline devant lui. Vidéo Game KD est de retour les amis.

#3 : On parle d’un mec des Nets et en voilà un autre qui pointe le bout de son nez. Kyrie Irving et le reverse lay-up, c’est une grande histoire d’amour.

#2 : Donovan Mitchell claque le Chase-down block pour renvoyer Tyrese Haliburton à ses études. Merci LeBron James pour l’inspiration.

#1 : Aie aie aie, Rudy Gobert qui apparaît du mauvais côté du poster. De’Aaron Fox ne s’est pas privé pour écraser Gobzilla avec un hammer dunk bien violent.

Pour les images c’est juste en dessous, y’a plus qu’à cliquer. Nous ? On commence à avoir fait le tour alors on va tranquillement s’étirer un bon coup avant la suite. À très vite ? Allez, à très vite !