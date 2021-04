Les Wolves sont sur le point d’être rachetés : Alex Rodriguez et Marc Lore pour le ticket gagnant, et une prise de pouvoir prévue pour… 2023

C’est une info qui ne date pas d’hier : Glen Taylor cherchait un repreneur pour lui racheter les Wolves. Après de multiples pistes, on semble enfin arriver à un résultat positif avec le tandem Alex Rodriguez-Marc Lore. Pour les voir faire leurs preuves, il faudra patienter encore un peu par contre.

Il aura fallu le temps mais Glen Taylor va enfin pouvoir vendre ses parts de la franchise de Minnesota. Après les rumeurs sur Aaron Afflalo, Kevin Garnett mais aussi une longue liste d’acquéreurs potentiels dont on vous épargne les noms, on a finalement un visage à mettre sur le futur des Wolves. Enfin, plutôt deux visages. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le propriétaire des Wolves est en train de finaliser un deal pour laisser la main au duo Alex Rodriguez-Marc Lore. Les fans espèrent maintenant que ces deux hommes sauront ramener la franchise sur le devant de la scène.

Former Major Leaguer Alex Rodriguez and billionaire Marc Lore are finalizing a deal to purchase the Minnesota Timberwolves from majority owner Glen Taylor, sources tell ESPN. Taylor will continue full control of team for two years before Rodriguez and Lore take over in 2023. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 10, 2021

Pas mal de détails importants sur ce deal et les premières questions coulent de source : qui et pour combien ? Alex Rodriguez était une ancienne star de baseball passée par Seattle ou encore les Yankees alors que Marc Lore est un richissime homme d’affaires qui a notamment dirigé le groupe Walmart. Pour racheter les parts mises en vente, le groupe d’investisseur a dû mettre la main à la poche et débourser près d’1,5 milliard ! À titre de comparaison, Glen Taylor avait racheté la franchise pour 88 millions en 1994. On a sorti la calculette pour vous faire plaisir : la valeur de l’équipe a augmenté de 1605% en 27 ans ! Plutôt un bon retour sur investissement. Malgré tout, l’historique proprio ne restera pas longtemps dans les cœurs des fans grâce à ses résultats. En effet, les Wolves n’ont atteint les Playoffs que neuf fois en presque vingt-sept ans et une seule fois depuis 2004. L’équipe féminine des Lynx aura connu plus de succès avec quatre titres sur la dernière décennie. Ses embrouilles avec Kevin Garnett (dont le maillot n’est toujours pas retiré) n’auront certainement pas aidé à améliorer sa cote de popularité auprès du grand public. Autre détail important, les nouveaux arrivants ne prendront pleinement les commandes… qu’en 2023. Il faudra donc attendre deux saisons supplémentaires pour voir du sang neuf débarquer à Minneapolis. À voir si ces deux ans auront permis au proprio de partir sur une meilleure note. Avec Karl-Anthony Towns, Anthony Edwards, D’Angelo Russell (+Malik Beasley) et un possible Top 3 à la Draft 2021, il y a de quoi offrir une belle base de travail aux copains qui arrivent. On finira sur une note nostalgique car le Woj’ a évoqué les liens solides qui existent entre Rodriguez et la ville de Seattle (où il a joué pendant 6 ans). Forcément, le vieux serpent de mer Sonics risque de revenir de plus belle et on s’attend à pas mal de rumeurs en ce sens, même si Glen Taylor a toujours poussé pour un maintien des Wolves dans le Minnesota. Affaire à suivre…

Alex Rodriguez et Marc Lore finalisent un deal pour récupérer le contrôle des Wolves ! Glen Taylor pourra prendre sa retraite tranquillement en 2023, avec un chèque bien rondelet dans la poche. C’est (bientôt) le début d’une nouvelle histoire pour Minnesota.

Source texte : ESPN