Kevin Garnett se place pour racheter les Wolves, mis en vente par Glen Taylor : le Big Ticket bientôt Big Proprio ?

Dans les mains du milliardaire Glen Taylor depuis 1994, la franchise des Minnesota Timberwolves devrait bientôt changer de proprio. En effet, Taylor envisage sérieusement de vendre les Loups, et plusieurs groupes d’investisseurs seraient intéressés, dont un comprenant un certain Kevin Garnett.

Les Wolves ne sont pas à Orlando actuellement, mais ils font tout de même l’actualité. Si l’on en croit les infos de The Athletic et les derniers tweets de Shams Charania, la franchise du Minnesota aurait des chances d’être vendue dans les semaines à venir. L’actuel proprio Glen Taylor, 79 ans et visiblement prêt à passer à autre chose, a effectivement contacté la banque d’affaires The Raine Group pour « discuter du futur de la franchise », et il attendrait au moins 1,2 milliard de dollars pour lâcher les commandes des Timberwolves. Si vous avez un tel montant sur votre compte en banque, n’hésitez pas à vous porter candidat car Taylor serait ouvert à toutes les options, mais avec une condition tout de même : il ne vendra pas la franchise à un groupe d’investisseurs souhaitant faire déménager les Wolves. Peu importe qui prendra en main l’équipe, les Loups devraient donc rester dans le Minnesota, même si on sait bien qu’un changement de proprio peut amener à un déménagement même si les motivations initiales sont de rester sur place. En tous les cas, plusieurs groupes d’investisseurs sont sur le coup, et on retrouve le nom de la légende de la franchise Kevin Garnett, qui ne porte pas vraiment Glen Taylor dans son cœur. Il y a trois mois, KG avait indiqué sa volonté d’acheter un jour une franchise pour ramener les Seattle SuperSonics en NBA, et désormais il voit une belle opportunité s’offrir à lui. Mais il ne compte pas faire déménager les Minnesota Timberwolves, qui représentent l’équipe dans laquelle il est devenu une superstar NBA. Bah oui, il n’a pas oublié les grands moments passés du côté de Minneapolis.

« Ma passion pour voir les Minnesota Timberwolves devenir une équipe championne est très connue, mais j’ai une affection encore plus grande pour la ville de Minneapolis » a-t-il notamment déclaré dans un tweet.

Maintenant, il faut quand même savoir que le groupe d’investisseurs que forme actuellement KG n’est pas favori pour racheter les Loups. Il y a une petite concurrence qui est en train de se mettre en place et si l’on en croit ESPN, c’est la famille Wilf qui tiendrait la corde. Cette dernière est notamment propriétaire de la franchise NFL de la ville, les Vikings, pour laquelle elle a construit un nouveau stade et un nouveau centre d’entraînement, et elle s’est également illustrée à travers des dons importants concernant la lutte contre le COVID et les injustices sociales. Meyer Orbach, un propriétaire minoritaire des Wolves depuis 2016, serait également candidat.

Kevin Garnett qui s’offre sa franchise de cœur ? Pas impossible comme scénario, même si le groupe d’investisseurs mené par KG semble avoir une longueur de retard sur la famille Wilf. Affaire à suivre donc, avec un dénouement qui pourrait avoir lieu en septembre prochain.

