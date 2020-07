Nouvelle édition de la matinale de TrashTalk en direct de chez Mickey. Objectif ? Vous résumer tout ce qu’il se passe dans la bulle de la NBA à Orlando. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’avec le fourmillement en cours en Floride, on est gâté en matière d’information. Au menu du jour, les Clippers perdent un joueur clé en la personne de Patrick Beverley, pendant que d’autres arrivent en Floride. Alex Caruso fait le choix des Lakers plutôt que celui du mariage de sa sœur, Giannis Antetokounmpo en mode petit blagueur, et d’autres petites news intéressantes. Comme d’hab’, on se fait un petit dessert à base d’appels toujours aussi loufoques et d’un tour des réseaux sociaux. Allez, bon appétit !

# Patrick Beverley sort lui aussi de la bulle, les Clippers en PLS

Après la perte de Montrezl Harrell pour une urgence personnelle en fin de semaine dernière, ESPN vient d’annoncer que les Clippers ont également vu leur meneur Patrick Beverley partir d’Orlando pour un motif semblable. Coup dur pour Doc Rivers, qui commençait seulement à sécher ses larmes de la perte d’Harrell. Cependant, Beverley prévoit de réintégrer la bulle à l’avenir. Pour limiter sa quarantaine à quatre jours au moment de son retour, Pat Bev va devoir se faire tester régulièrement en dehors de la bulle et être négatif à chaque fois.

Clippers guard Patrick Beverley left Orlando on Tuesday night for an emergency personal matter, league sources told ESPN. He intends to rejoin the team in the future. — Malika Andrews (@malika_andrews) July 22, 2020

# Kendrick Nunn, Bam Adebayo et Markieff Morris débarquent

Pas mal de joueurs sont arrivés dernièrement sous les tropiques. D’après Tim Reynolds d’AP, Bam Adebayo et Kendrick Nunn viennent de rejoindre leurs copains du Heat. Une bonne nouvelle pour Miami qui va pouvoir compter, après le temps de quarantaine imposé par la NBA, sur l’un des meilleurs rookies de la saison et son très important intérieur. Les deux joueurs devraient être prêts pour participer aux derniers matchs d’entraînement.

Bam Adebayo and Kendrick Nunn have rejoined the Miami Heat, AP is told. — Tim Reynolds (@ByTimReynolds) July 21, 2020

Pour la Conférence Ouest, ESPN nous annonce l’arrivée imminente de Markieff Morris à Orlando pour renforcer les Lakers. Son frangin Marcus, débarqué plus tôt en Floride, a lui rejoint les Clippers à la salle pour participer aux entraînements, de quoi redonner un peu le sourire à Doc Rivers.

# Alex Caruso n’a pas été au mariage de sa sœur pour se concentrer sur les Lakers

Le joueur préféré de tous les Californiens a dû prendre une décision difficile ces derniers jours. Au micro d’ESPN, Carushow explique avoir fait le choix de ne pas se rendre au mariage de sa grande sœur, prévu à Austin (Texas) le 18 juillet dernier. Il voulait préserver l’équipe d’une éventuelle contamination lors du déplacement, et continuer l’entraînement. Au regard des pertes enregistrées par les Lakers ces derniers temps, Caruso a pris une plus grande importance au sein de l’effectif pour la reprise. Un effectif qu’il ne souhaite justement pas entraver par une absence de plusieurs jours liée notamment à la période de quarantaine au moment du retour dans la bulle. En plus, sa famille lui a filmé tout le mariage, bénef quoi. Il remercie aussi ses coéquipiers et la franchise d’avoir été aussi compréhensifs de la situation.

« Ils auraient accepté ma décision, peu importe mon choix. Ils m’ont aussi aidé à réaliser à quel point je suis important pour compléter nos objectifs ici, maintenant qu’Avery Bradley ne viendra pas et que Rajon Rondo s’est blessé à la main. Il y a beaucoup plus de responsabilités. »

# Giannis Antetokounmpo s’est en fait entraîné pendant le confinement, mode petit blagueur activé

Alors que Giannis Antetokounmpo avait déclaré en début de confinement ne pas posséder l’équipement nécessaire pour se maintenir techniquement en forme pendant l’arrêt des compétitions, il est revenu hier via ESPN sur ses déclarations pour affirmer qu’il avait bien démonté du cercle entre mars et juin. Une nouvelle qui ne devrait pas rassurer les autres équipes de la Ligue, parce que c’est bien un MVP 2019 bouillant qui va se pointer sur les parquets.

« Tous ceux qui pensaient que je n’avais pas accès à une salle, ils ne me connaissent pas. J’ai dit ça pour essayer de prendre un peu d’avance sur le reste de la concurrence. »

Comme s’il en avait pas assez d’avance…

# Mais aussi

Brad Stevens s’est exprimé sur l’état du genou de Kemba Walker. Visiblement, ça va mieux mais pour éviter les risques, le meneur des Celtics ne devrait pas jouer face au Thunder vendredi. (ESPN)

Pour la reprise, le Jazz ajoutera sur son maillot un patch « 1223 » en hommage au nombre de victoires sur le banc de Utah de Jerry Sloan, mort le 22 mai dernier à l’âge de 78 ans. (ESPN)

La NBA a annoncé que les joueurs auront l’obligation de s’asseoir sur des chaises mobiles spécialement prévues à cet effet pendant les temps morts, pour respecter la distanciation sociale en vigueur dans la bulle. Une fois le briefing tactique terminé, les chaises seront désinfectées par le staff de chaque équipe. (Twitter Shams Charania)

La NBA a envoyé un mémo à toutes les équipes sur le campus d’Orlando : masque pour tout le monde lors des conférence Zoom. (Twitter Chris Haynes)

Apparently there's been a protocol adjustment and players and coaches are wearing masks for their availabilities now. Terry Stotts said he was asked to wear it. pic.twitter.com/yRWuhSPHYk — Royce Young (@royceyoung) July 21, 2020

