21h ce soir, premiers matchs de prépa, depuis le temps qu’on les attendait. Bordel, dieu que c’est beau comme disait Daniel, c’est si bon comme ça comme préférait le dire Sinclair.

Allons enfants de la baballe,

Le jour de gloire est arrivé,

Contre nous de la NBA,

Le League Pass est réactivé

Le League Pass est réééactivé,

Entendez-vous outre-Atlantique

Mugir ces solides rosters ?

Qui viennent envahir vos écrans

Ambiancer vos potes et vos compagnes

Café dans le gosier

Achetez à grignoter

Rions, rions

Que la saison

Finisse sans accroc.

Vous pouvez vous frotter les yeux, c’est bien la vérité vraie. Ce soir le Magic, les Clippers, les Nets, les Nuggets, les Pelicans, les Wizards, les Kings et le Heat en découdront sur les parquets floridiens, premières bagarres basketballistiques depuis 133 maudits jours. L’occasion de reprendre les bonnes habitudes, à savoir manger et boire à n’importe quelle heure de la journée ou de la nuit, mais surtout ne pas dormir car la mouture de cette fin de saison nous promet ni plus ni moins qu’une soixantaine de Christmas Day consécutifs, qui commencent à l’heure de N’oubliez pas les paroles et qui terminent juste avant le Télé Shopping. Il faudra être solide, mais comme toute marmotte sortant d’une nécessaire hibernation… la forme est aujourd’hui resplendissante pour affronter les deux mois et demi qui viennent. Puis quand on sort indemne d’une période durant laquelle Renaud fait le buzz en rotant chantant sa haine du Coronavirus, on ne peut que se pointer confiant avant nos prochaines nuits blanches.

Du basket tous les soirs, ensemble, à l’heure de la soupe, que demande le peuple. L’attente fut longue mais on y est, alors souriez et profitez, parce qu’on ne sait même pas si ça va durer.