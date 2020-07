Reprise des hostilités ce soir ? Allez zou, petit Top 15 non exhaustif des joueurs qu’on attend au tournant à Orlando

C’est donc ce soir à 21h que les choses (semi) sérieuses reprennent. Huit jours de prépa (semi) intensive pour les 22 franchises conviées à la grande parade d’Orlando, des stars qui seront probablement économisées, une ambiance qui s’annonce (pas du tout) électrique, mais, bon sang de bon soir, DU BASKET. Du basket, enfin. Qui sont les joueurs que l’on attend tout particulièrement au taquet ? Sur quelles tronches nos focus vont-ils se concentrer ? On vous pond un petit Top 15 des familles, non exhaustif bien sûr, car tout le monde sait que même le plus immonde des Bruno Caboclo nous hype à mort en ce 22 juillet. Allez, cœur cœur cœur, et envoyez la purée.

#Jayson Tatum

Si vous avez encore en mémoire le niveau de Jayson Tatum avant la coupure, impossible de ne pas être hypé par sa présence à Orlando. JT est désormais un vrai All-Star, le franchise player désigné des Celtics, et c’est même à un niveau de MVP qu’il avait évolué en février dernier. Boston avance en sous-marin à l’Est avec une équipe de mecs qui connaissent déjà les Playoffs, et Jayson fait clairement partie des potentielles superstars de cette drôle de fin de saison. Les huit matchs serviront comme pour beaucoup d’échauffement, privilège de superstar, mais ensuite Tatum a la possibilité d’écrire une page magnifique de sa carrière. A 22 ans.

#Caris LeVert

Pas de Kyrie Irving pour cause de double colloque géologie/droit civique, pas de Kevin Durant, pas de Wilson Chandler car il a tir à l’arc avec un cousin, pas de Spencer Dinwiddie ni de DeAndre Jordan car ils n’ont pas digéré leur steak de pangolin. Résultat ? Caris LeVert a une belle gueule de leader pour les Nets, il a le talent pour assumer ce statut, et si les Nets risquent de galérer à faire mieux qu’une balayette au premier tour, on surveillera avec attention les perfs de l’un des jeunes talents les plus swags de la Ligue. La fenêtre est grande ouverte, y’a plus qu’à braquer la maison de vacances.

Bonus track : le retour de Jamal Crawford et de ses combos cross d’assassin / 3-points + la faute, et les perfs d’un Timothé Luwawu-Cabarrot qui pourrait bénéficier d’un peu de temps de jeu en raison des nombreuses absences.

#Luka Doncic et Kristaps Porzingis

Premiers Playoffs à venir pour Luka Doncic, premiers Playoffs à venir pour Kristaps Porzingis. On parle quand même de deux des plus grands joyaux européens de leur époque, réunis depuis peu et qui n’ont pas eu tant d’occasions que ça d’évoluer ensemble et en pleine possession de leurs moyens. A moins d’un tremblement de terre, les Mavs retrouveront la postseason fin août, une première depuis 2016, et au vu des news qui arrivent de la bulle… Luka, Kristaps and co. ont décidé d’en profiter. Petit spoiler : si jamais Luka tourne en 30/10/10 et Porzi en 24/12, bon courage à tous ceux qui croiseront la route de l’armée des deux terreurs blondes.

#Nikola Jokic

Il est passé d’un format Malabar à un format Airwaves en quelques mois seulement, le COVID est même passé par chez lui histoire de lui faire perdre quelques grammes en plus. Résultat des courses ? Des Nuggets déjà pleins d’ambition qui se transforment en candidats crédibles au titre, surtout si le génial pivot serbe se pointe avec un physique à rendre jaloux Tayshaun Prince.

#James Harden et Russell Westbrook

Les deux ont à leur « palmarès » une Finale en 2012 et un trophée de MVP, mais les deux aimeraient évidemment passer à la vitesse supérieure histoire de fermer la bouche à tous leurs haters. Croqueurs, stats padders, losers, incapables de faire passer le collectif avant leur petit bonheur individuel ? C’est l’heure de frapper un grand coup en profitant d’une mouture originale qui pourrait d’ailleurs très bien convenir au style de jeu tout en folie des Rockets.

#Victor Oladipo

Un an et demi qu’on n’a plus vu Toto sur les parquets à 100%. Son retour en janvier dernier commençait à peine à ravir les fans des Pacers (on les connait, ils s’appellent Chantal et Christophe) que le COVID s’est pointé pour nous casser les reins, et après moult interrogations le MIP 2018 a finalement décidé de faire le voyage chez Mickey. Avec la blessure de Domantas Sabonis, dont on connaîtra bientôt la gravité, Olade aura de nouveau les clefs du camion et bonne nouvelle, la dernière fois ça c’était plutôt bien passé.

#Joakim Noah

On aurait pu parler pour les Clippers du quatuor magique Kawhi – PG – Harrell – Lou Will, mais focus plutôt sur ce cheval fou de Joakim Noah. Le feu de la balle orange brûle toujours en lui, ses cris vont faire trembler les murs d’Orlando, et nous on n’a qu’une seule hâte : le voir taper ses mains sur le parquet en défense et hurler des injures qui seront probablement censurées par le léger différé qui s’impose. Attention messieurs, le Jooks va sortir du bois la bave aux lèvres, c’est pas très COVID mais ça fait du bien.

#LeBron James

Un peu comme si on vous demandait pourquoi vous allez au resto et que vous répondiez « pour manger ». LeBron James is still LeBron James, bien sûr, mais cette année 2020, ce COVID, cette disparition de Kobe, son âge avancé, cette legacy qui doit continuer à se construire… tout ça fait que cette étrange fin de saison peut participer à plein à faire encore un peu plus la légende du bonhomme. Les quelques images qui ont filtré montrent un LeBron en mode The Rock, barbe de Koh Lanta et pectoraux à la Hulk ? Pas sûr que vous soyez prêts à découvrir le LeBron version été 2020.

Bonus track : très très hâte de vivre les aventures de la colonie Lakers. parce que quand t’as Rajon Rondo, Dwight Howard, Markieff Morris, Dion Waiters et J.R. Smith sur un banc, le bordel peut difficilement finir autrement qu’en bagarre de bombes à eau.

#Ja Morant

Les Grizzlies sont huitièmes avant la reprise, et ils le doivent en grande partie au futur Rookie of the Year. La NBA et la planète entière voudraient voir Zion Williamson face aux Lakers au premier tour ? Oh Ja Ja, y’en a un qui ne se laissera pas faire et vos Top 10 matinaux en seront rapidement la preuve.

#Giannis Antetokounmpo

MVP en titre et pas loin d’être l’immense favori à sa propre succession, Giannis aura à la fois la mission de jouer comme un vrai boss mais aussi celle d’emmener ses Bucks vers la bague, étape suivante logique dans le processus. Plutôt discret durant la coupure, on sait le garçon professionnel jusqu’au bout des ongles et on s’attend évidemment à un été meurtrier, à base de 38/17/8/4/4 tous les trois soirs.

#Zion Williamson

On ne parle absolument QUE de lui, et les matchs des Pels seront attendus chaque nuit comme des Finales NBA. Gros pépère vient à peine de débarquer en NBA qu’il en est déjà l’une des principales attractions, et le destin lui offre donc la chance de pouvoir aller gratter une place en Playoffs dès sa saison rookie. Il faudra aller chercher les Grizzlies et gérer les Blazers, entre autres, mais le petit échantillon montré en janvier et février nous laisse croire que n’importe quelle porte peut être défoncée par la bête. Planquez-vous, ça va être un carnage.

#Evan Fournier

Il est Français, il est bon, il est drôle, il est à domicile et il balance des dossiers inside sur la bulle. Pour la faire courte, Vavane a une belle tronche de chouchou de la rédac sur cette fin de régulière, et très probablement sur le premier tour des Playoffs car son Magic bataillera avec l’US Carquefou et le FC Pontivy pour les sept et huitièmes places à l’Est. Ça risque de beaucoup moins rigoler au premier tour mais d’ici là Evan aura peut-être déjà tapé quelques cartons et lâché quelques Vavane Bombs sur Twitter. Tout ce qu’on aime.

#Shake Milton et Ben Simmons

Et par extension toute l’équipe des Sixers. Shake Milton a explosé à la fin de l’hiver si bien qu’il était quasiment devenu le leader d’attaque de son équipe, Ben Simmons pourrait d’ailleurs lui laisser la mène pour débuter les matchs à un inédit poste 4, alors que Joel Embiid devra cacher son seum d’être là pour enfin débuter sa saison de manière sérieuse, quasiment un an après l’avoir entamé tout de même. Grosse déception d’octobre à mars mais énorme story en août et septembre ? Ça pourrait coller hein.

#Devin Booker

Alors lui ça fait très plaisir de le voir ici. Tout d’abord parce que les Suns ont parfois montré qu’ils n’étaient plus l’équipe moribonde de ces dernières années, puis tout simplement car Devin est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de la Ligue, All-Star depuis février. Si la fenêtre n’est que très petitement entrouverte pour la huitième place, on en connait un qui ne se fera pas priver pour claquer des matchs à 50 points et emmerder tout le monde en août. Typiquement le mec que personne n’attend et qui va vite vous le faire regretter.

#Damian Lillard

On connait la propension du garçon à devenir intenable quand un match se tend, et vu le niveau affiché par Dame cette saison, en janvier notamment, possible que le futur meilleur scoreur de la bulle évolue à Portland. Objectif Playoffs, mission ardue mais loin d’être impossible avec le système de play-in. L’expression Dame Time n’a jamais été aussi à propos, le tic-tac de la montre résonne déjà dans nos têtes.

Bonus track : le nouveau Carmelo Anthony. Après Sweet Melo, Iso Melo, Hoodie Melo, Calimelo, et Gromelo, voici venir Skinny Melo. Les dernières photos nous vendent un jeune homme de 35 balais taillé comme un mannequin Dim, pas un gramme de graisse et le sourire aux lèvres du gamin qui retrouve son poste de prédilection. Le futur Hall of Famer ne s’est pas transformé en KD mais attention à la bonne surprise, depuis le temps qu’on se fout de sa gueule… on pourrait le payer cher cet été.

Et vous ? Qui qui c’est que vous attendez le plus à partir de ce soir ? Les biceps de Brandon Ingram ? La queue de cheval d’Alex Caruso ? Les connaissances en philosophie de Hassan Whiteside ? Ici c’est un peu de tout ça à vrai dire, et quand on est hypé comme jaja par des matchs de préparation c’est que le sevrage a été douloureux. Mais tout ça c’est désormais derrière nous, ce soir on y retourne, la larme à l’œil et les poings serrés de joie.