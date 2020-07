Saison terminée pour Marvin Bagley III, blessé au pied droit : nouvelle tuile pour lui, il va bientôt pouvoir refaire sa toiture

Alerte blessure chez les Kings ! Marvin Bagley III va de nouveau être absent pour Sacramento pour cause de blessure. Cette fois-ci, il souffre d’une entorse du pied droit. On ne verra pas MBIII sur les parquets d’Orlando, saison terminée pour lui.

La nouvelle est tombée cette nuit. Marvin Bagley III repasse, une nouvelle fois, par la case infirmerie cette saison. Le second choix de la Draft 2018 s’est blessé dimanche lors d’un entraînement avec les Kings. Le joueur a passé une IRM dans la foulée pour connaître l’état et la gravité de sa blessure. Et malheureusement, les résultats ne sont pas très bons pour l’ancien de Duke : entorse du pied droit, saison terminée. Le genre de Shams Bomb qu’on n’aime pas trop…

Lateral foot sprain for Bagley. He is expected to be in a boot for at least two weeks, sources said. https://t.co/QRzXP08Onn — Shams Charania (@ShamsCharania) July 22, 2020

La saison de Bagley III sent vraiment la poisse. À titre de comparaison, son camarade de promo Luka Doncic a réalisé plus de triple-doubles cette saison qu’il n’a disputé de matchs. 13 petites rencontres seulement, ça pique, tout ça pour des stats de 14,2 points et 7,5 rebonds. Allez, on ouvre le casier de l’intérieur californien. Match d’ouverture, MBIII se blesse au pouce. Verdict : sept semaines d’absence. C’est ce qu’on appelle un début sur les chapeaux de roue. Puis c’est le pied gauche qui s’en mêle à la fin du mois de décembre. Nouvelle blessure qui va également plomber sa saison puisqu’il ratera une bonne vingtaine de matchs en plus (pour rappel, il avait également raté 20 matchs pendant sa campagne rookie). En plus, quand Bagley III a joué, Sacramento n’a glané que deux petites victoires pour 11 défaites. Donc en gros, sa saison se résume à des blessures, des défaites, et une pause liée au coronavirus. C’est possible de faire pire que le deuxième choix de la Draft 2018 ? Pas sûr.

Même si les Kings ont appris à se débrouiller sans lui à force, ça reste une mauvaise nouvelle pour eux, surtout qu’ils sont toujours dans la course aux Playoffs. Actuellement 11è de la Conférence Ouest, Luke Walton et ses hommes ne sont « qu’à » 3,5 rencontres des Grizzlies, huitièmes au classement. On n’a plus vu les Kings en Playoffs depuis 2006. Zinedine Zidane jouait encore au foot à l’époque et mettait la misère au Brésil, c’est pour dire. Marvin Bagley III aurait pu apporter son soutien à De’Aaron Fox, Buddy Hield et Cie dans la dernière ligne droite, mais il faudra donc attendre la saison prochaine pour le revoir sur un terrain.

Nouvelle tuile pour l’ami MBIII. On lui souhaite un énième bon rétablissement, en espérant le revoir vite sur les parquets afin qu’il puisse un jour exprimer son talent et son potentiel…

Source texte : Compte Twitter de Shams Charania