Marvin Bagley III retourne à l’infirmerie : fracture de la main, décidément ce gamin est maudit

Lors de la défaite des Sacramento Kings cette nuit face à Charlotte 122-116, Marvin Bagley III est sorti sur blessure. Une radio plus tard, on apprend qu’il s’est fracturé la main gauche. C’est donc officiel : le garçon est maudit.

Alors qu’il avait réalisé son retour suite à de multiples bobos la saison passée, alors qu’il montait en puissance, tout cela s’effondre. Passé de 11,8 points par match en décembre à 13,8 en janvier à 15,2 en février, il semblait avoir trouvé un bon rythme et arrivait à avoir de l’impact au sein de son équipe des Kings. C’était malheureusement sans compter sur une nouvelle blessure qui le contraint à rejoindre l’infirmerie. Fracture de la main donc selon ESPN, gros coup dur. Le deuxième pick de la Draft 2018 (toujours bon de rappeler qu’il a été sélectionné avant Luka Doncic) va désormais voir les options de rétablissement qui s’offrent à lui. Suite à cela, le staff des Kings verra combien de temps l’équipe de Sacramento va devoir composer sans son power forward. Fans des Kings, déjà, bravo, et ensuite, préparez-vous mentalement à ne plus revoir Bagley sur un terrain pendant un petit bout de temps. Mais bon, en même temps, vous êtes habitués hein. La saison passée, il n’avait joué que 13 matchs, pour 62 lors de sa campagne rookie. On ne peut pas dire que le début de carrière de Bagley soit des plus simples. Luke Walton, le coach (oui encore) des Kings s’est exprimé après le match via ESPN :

« Il va nous manquer. On ressent sa douleur, sa peine et c’est le but d’une équipe. On sera là pour lui, et on doit trouver un moyen de faire passer un cap à certains joueurs pour essayer de combler le manque que représente l’absence de Marvin. »

Quels vont être les objectifs de Sacramento désormais ? La trade deadline devrait nous apporter quelques réponses. Vont-ils tenter de recruter pour essayer de grimper au classement, eux qui possèdent un bilan de 15 victoires pour 24 défaites (13e à l’Ouest) ? Ou vont-ils plutôt transférer du monde pour partir dans une autre direction quitte à laisser filer cette saison ? Réponse dans quelques jours. En tout cas, faudra en profiter pour bien développer Tyrese Haliburton, l’excellent rookie qui a commencé la deuxième mi-temps titulaire hier dans un cinq small ball sans Bagley III. Au milieu de tout ça, on peut espérer un départ du coach Luke Walton, même s’il ne serait pas menacé pour l’instant, mais quand on voit les mauvais résultats et son manque d’adaptation… D’autres noms peuvent être potentiellement en danger, on pense ici à Nemanja Bjelica, Cory Joseph, Harrison Barnes ou bien encore Buddy Hield. Le nouveau management de Sacramento pourrait se montrer agressif dans les jours à venir et on devrait y voir plus clair concernant la direction prise par la franchise, toujours à la recherche d’un spot en Playoffs depuis une éternité. Car oui, Mesdames et Messieurs, accrochez-vous, cela fait 15 ans que les Sacramento Kings ne sont pas allés en postseason, et la série ne semble pas prête de s’arrêter.

On a comme l’impression de jouer une musique qui ne s’arrête jamais : Marvin Bagley III blessé, les Kings dans les profondeurs de l’Ouest, et une direction qui reste à définir. Encore et toujours la même rengaine. En espérant qu’elle s’arrête un jour et que Sacramento trouve la bonne voie à suivre.

Source texte : ESPN