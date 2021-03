Anthony Davis pourrait rater un mois de plus : prudence max chez les Lakers, à ce rythme faudra attendre les Playoffs pour le revoir

Il y a quelques jours, on avait fait un petit point sur l’état de santé d’Anthony Davis, en disant qu’il allait être absent au moins deux semaines de plus à cause de son bobo en bas de la jambe droite. Mais son indisponibilité pourrait finalement être encore plus longue si l’on en croit les toutes dernières infos…

On commence vraiment à se demander à quel moment Anthony Davis refoulera les parquets NBA. Deux semaines, trois semaines, plus ? Visiblement on se dirige vers un mois d’absence supplémentaire d’après Chris Haynes de Yahoo Sports. Touché au niveau du mollet et du tendon d’Achille, le monosourcil pourrait effectivement rater les trois prochaines semaines au minimum. Pas de doute, les Lakers ne veulent prendre absolument aucun risque avec leur superstar, quitte à sacrifier quelques matchs de saison régulière pour ensuite retrouver un Davis en pleine possession de ses moyens afin de défendre le titre gagné dans la bubulle de Mickey. Car c’est clairement l’objectif numéro un, revoir un AD au top pour les Playoffs mais aussi pour les saisons suivantes, la superstar ayant prolongé pour cinq ans et 190 millions de dollars lors de la dernière intersaison. Quelque part, l’épisode Kevin Durant doit trotter dans la tête des dirigeants et entraîneurs des Lakers. Petite piqûre de rappel, KD avait été victime d’une blessure au mollet droit lors des Playoffs 2019, puis était revenu lors des Finales NBA après neuf matchs d’absence, tout ça pour terminer avec un tendon d’Achille qui pète au bout de quelques minutes passées sur le parquet. Même si chaque situation est différente, même si on n’est pas médecin, c’est le scénario cauchemar que veulent absolument éviter les Lakers.

Il faudra donc potentiellement attendre jusqu’à la mi-avril pour revoir Anthony Davis, c’est-à-dire environ un mois seulement avant le début des Playoffs 2021. Cela ne laissera pas énormément de temps à AD pour retrouver le rythme et on espère pour les Lakers qu’ils n’auront pas lâché trop de matchs d’ici là. On a confiance en eux quand ils sont au complet, mais c’est quand même le genre de situation qui peut perturber la quête du back-to-back. En attendant le retour du monosourcil, les champions en titre compteront notamment sur la production de Kyle Kuzma. Alors que Markieff Morris et Damian Jones occupent actuellement le cinq en l’absence de Davis mais aussi de Marc Gasol (protocole COVID), Kuz est sur une bonne dynamique en ce moment (22 points, 10,3 rebonds, 1,3 interception à 51% au tir dont 47,6% du parking sur les trois derniers matchs) et ce sera à lui de continuer à apporter en sortie de banc. Idem pour Montrezl Harrell, qui assure également depuis quelques matchs (23,3 points, 7,7 rebonds, 1,3 interception, 1,3 contre, 68,1% au tir sur les trois dernières sorties au sein de la second unit), sans oublier Talen Horton-Tucker, qui s’est illustré sur le parquet des Warriors hier avec 17 pions depuis le banc. Il faudra tout ça pour aider les Lakers à rester sur le podium du Wild Wild West, et peut-être même un peu plus. Avec la trade deadline qui approche, Los Angeles chercherait à se renforcer à l’intérieur à travers un pivot athlétique capable de peser dans sa propre raquette, et les noms d’Andre Drummond, Hassan Whiteside et JaVale McGee sont notamment à surveiller.

Les Lakers vont devoir se débrouiller sans Anthony Davis pendant encore quelques semaines. Ils ont les ressources pour bien limiter la casse, mais on sait bien que les champions en titre ont besoin d’un AD au top pour répondre à leurs ambitions. Et c’est exactement pour cela qu’ils sont extrêmement prudents avec le monosourcil.

