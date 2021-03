Stephen Curry devient le meilleur passeur all-time des Warriors : une preuve supplémentaire que le Chef est bien plus qu’un légendaire sniper

Et un record de plus battu par Stephen Curry ! Cette nuit, le meneur des Warriors est passé premier au classement des meilleurs passeurs de l’histoire de la franchise. Malgré la grosse branlée contre les Lakers, il décroche un record qui le place un peu plus haut dans la légende des Dubs, bien qu’il était déjà au sommet.

Durant le troisième quart-temps de cette confrontation entre Golden State et les Lakers, Curry trouve Kelly Oubre Jr. qui marque face à LeBron James, permettant ainsi au Chef de délivrer sa 4 856e passe décisive sous le maillot des Warriors, et par extension de sa carrière en NBA. Il bat un record vieux de plus de 50 ans détenu par Guy Rodgers, meneur des Warriors de 1958 à 1966 (à Philadelphie d’abord, puis à San Francisco après le déménagement). Souvent considéré comme le plus grand sniper de l’histoire, il ne faudrait pas oublier que Steph Curry sait aussi s’y prendre à la dernière passe.

Steph now leads the Warriors franchise in assists 4,856 assists and counting 👏 pic.twitter.com/uqetrcnYVQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) March 16, 2021

Tournant à 6,6 assists par match sur l’ensemble de sa carrière, Steph se retrouve donc désormais tout en haut de la liste des meilleurs passeurs de la franchise californienne. Pour le classement all-time des meilleurs passeurs NBA, c’est une autre histoire car Curry est aujourd’hui… 72eme seulement. Autrement dit, y’a encore du chemin à parcourir. Malgré une technique et une vision de jeu hors du commun, distribuer des caviars n’est pas son fonds de commerce. N’est pas Chris Paul qui veut. À 33 ans, ce sera compliqué d’atteindre les hauts rangs de ce classement, mais le Top 50 serait déjà un objectif plus réaliste. Dennis Johnson, 50e, a enregistré 5 499 unités durant sa carrière.

Cependant, Curry est en mesure de battre d’autres records dans sa franchise. Et il y en a à foison, à commencer par celui du meilleur scoreur de l’histoire des Warriors. L’actuel record est détenu par Wilt Chamberlain avec 17 783 points. Curry est second avec 17 531 unités, ce n’est donc plus qu’une question de temps. Avec une certaine régularité, il peut également battre Chamberlain dans une autre catégorie, celle des shoots rentrés. Wilt domine le classement avec 7 216 paniers, tandis que le double MVP 2015 & 2016 est quatrième avec 6 050 unités. Enfin, il peut aisément, sauf catastrophe, battre le record de Chris Mullin au nombre de matchs joués sous le maillot des Warriors. L’ancien grand ailier de la franchise cumule 807 matchs, alors que Curry a participé hier à sa 737e rencontre en tant que Warrior. Pour rappel, le Chef est déjà leader au classement du nombre de 3-points réussis avec 2 675 unités à l’heure actuelle, bien loin devant les 1 798 banderilles de son fidèle coéquipier Klay Thompson et les 700 de Jason Richardson.

Après les passes dé, Stephen Curry a encore d’autres records de franchise en ligne de mire, histoire de rentrer encore plus dans la légende, même si c’est déjà fait depuis longtemps. Si les pépins physiques ne reviennent pas, il sera difficile de l’empêcher d’accomplir tous ces exploits.

Source texte : NBC Sports Bay Area, Basket Reference