Evan Fournier va-t-il être transféré avant le 25 mars ? Gros dossier à suivre en vue de la deadline, Charenton retient son souffle

La trade deadline du 25 mars approche à grands pas et un des joueurs qu’on retrouve souvent dans les rumeurs est notre Evan Fournier national. Il y a effectivement des chances pour que le Magic décide de lâcher Vavane, qui pourrait rejoindre un contender.

Malgré un très grand Nikola Vucevic cette saison, Orlando affiche une bien triste 14e place à l’Est avec un bilan de 13 victoires et 26 défaites. Il se pourrait donc que le front office du Magic tâte le terrain et transfère Evan Fournier avant la fin de son contrat, le Frenchie étant dans la dernière année de son deal. Josh Robbins de The Athletic nous explique en effet qu’Evan est potentiellement sur le départ et ce pour une raison principale. Le management d’Orlando souhaiterait éviter la luxury tax, ce qui risque d’être compliqué en cas de prolongation de notre ami Vavane, sur le point d’être agent libre l’été prochain. Alors autant chercher un trade pour récupérer une contrepartie au lieu de le laisser filer dans quelques mois. Avec ses 18,5 points, 3,8 passes et 3,1 rebonds de moyenne, le bonhomme peut intéresser des équipes. On parle là du deuxième meilleur joueur offensif du Magic, qui sait scorer et apporter sa vingtaine de points avec une adresse solide, même si ses bobos au dos l’ont pas mal perturbé cette saison. On sait tous que la trade deadline de mi-saison représente une opportunité importante pour permettre aux équipes ambitieuses de se renforcer. Reste à voir où peut donc atterrir notre Evan Fournier.

🚨 Evan Fournier transféré à la deadline ? Le « plus probable » des joueurs à Orlando, selon Josh Robbins de The Athletic. Agent libre cet été, Evan pourrait renforcer n'importe quel contender. Le Magic souhaitant éviter la luxury tax cet été, un trade est très envisageable.

Plusieurs pistes sont à étudier pour Vavane. On peut déjà noter l’intérêt des Knicks à renforcer leur ligne arrière en recherchant un poste 2 scoreur. Ils sont actuellement sur le dossier Fournier, avec Victor Oladipo et J.J. Redick. Evan pourrait tout à fait rentrer dans le roster de New York, jouer en complémentarité avec R.J. Barrett et le néo All-Star Julius Randle. Cela ferait de New York un candidat encore plus sérieux pour une qualification en Playoffs, eux qui sont septièmes de la Conférence Est aujourd’hui.

On a également les Bucks qui peuvent se positionner sur le dossier. Un petit Vavane pourrait faire du bien à l’équipe de Milwaukee qui – on le rappelle – pensait s’attacher les services de Bogdan Bogdanovic au cours de la dernière intersaison. Mais qui peuvent-ils envoyer en échange ? Il faudrait sans doute incorporer Brook Lopez et son salaire de 12 millions de dollars. Rejoindre Milwaukee serait en tout cas une belle opportunité pour Evan de gagner de l’expérience en Playoffs, voire plus si affinités.

On peut trouver Golden State dans les petits papiers aussi. Eux qui auraient bien voulu Nicolas Batum pourraient se retourner vers un autre Français. On imagine Evan, côte à côte avec Steph Curry et Draymond Green, voilà qui pourrait redynamiser le groupe et permettre aux Dubs d’augmenter leurs chances d’intégrer le top 8 de l’Ouest, eux qui se trouvent aujourd’hui à la neuvième place avec un bilan tout juste à l’équilibre (20-20). Niveau trade ça peut être compliqué et faudrait sans doute intégrer Kelly Oubre Jr., mais on garde les Dubs dans un coin de la tête.

Evan Fournier pourrait bien faire ses valises dans les jours à venir après plusieurs saisons au pays de Mickey. Que ce soit en titulaire ou bien en sortie de banc, l’apport offensif de Vavane dans une équipe est précieux et peut faire la différence. Affaire à suivre.

