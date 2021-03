Les Warriors auraient bien aimé recruter Nicolas Batum : « la meilleure signature de l’intersaison » selon Steve Kerr

Précieux pour les Clippers cette saison, Nicolas Batum a réussi à relancer une carrière qui n’allait nulle part du côté de Charlotte. Une renaissance qu’on kiffe particulièrement mais qui donne également quelques regrets chez d’autres équipes qui se trouvaient sur le coup, comme les Warriors par exemple.

Lors de la défaite 130-104 de Golden State face aux Clippers la nuit dernière, le coach Steve Kerr aurait bien eu besoin d’un Nicolas Batum. Son équipe n’a pas vraiment vu le jour contre celle de Los Angeles, et Nico a apporté sa petite contribution habituelle avec 8 points au compteur, 2 rebonds, 1 passe décisive à 3/5 au tir dont 2/3 de loin en seulement 16 petites minutes, le Frenchie étant gêné par les fautes. On parle de « contribution habituelle » car c’est effectivement ce qu’apporte Batum soir après soir dans l’ombre de Kawhi Leonard et Paul George. Cette saison, après être devenu un chauffeur de banc à 25 millions de dollars chez les Hornets, l’ailier tricolore a retrouvé des couleurs pour le plus grand bonheur d’une équipe de L.A. qui n’en demandait peut-être pas tant : 36 matchs, 36 titularisations, 29 minutes de temps de jeu, 8,9 points de moyenne, 4,7 rebonds, 2,4 assists et 1,2 interception, tout ça avec des pourcentages très propres (47,8% au tir, 44,3% du parking, 83,3% aux lancers-francs). Pour un joueur payé seulement 2,5 millions de dollars cette année, on peut dire que les Clippers ont fait une excellente affaire. Et pour Steve Kerr, Nicolas Batum représente même « la meilleure signature de l’intersaison » d’un point de vue qualité/prix. C’est ce qu’il a déclaré après le match entre les Clippers et les Warriors jeudi, via Tomer Azarly de Clutch Points.

« Nous avons vraiment essayé de recruter Batum. Nous l’avons toujours admiré de loin. Je pense que les joueurs comme Batum sont difficiles à trouver. Il peut défendre quatre positions, il peut mettre des 3-points et est un bon passeur. Il apporte de la polyvalence supplémentaire, un playmaker en plus, un passeur qui peut faciliter les choses pour tout le monde. Il est très intelligent. C’était probablement la meilleure signature de l’intersaison en NBA quand on prend en compte le fait que les Clippers ont réussi à l’avoir pour le minimum. Et maintenant, il est titulaire chez un candidat au titre. »

Les Warriors faisaient effectivement partie des candidats potentiels pour Nicolas Batum après la fin de son aventure avec les Hornets. Et les mots de Steve Kerr montrent à quel point le coach de Golden State valorise ce genre de joueur polyvalent, capable de contribuer de différentes manières et d’offrir de la flexibilité à son équipe. Clairement, chez les Dubs, ce Nico Batum version 2020-21 faciliterait pas mal de choses pour Stephen Curry et compagnie. Bien évidemment, on ne va pas aller jusqu’à dire que les Warriors seraient dans le Top 4 de l’Ouest avec Nico à bord, mais il apporterait plus de fluidité au jeu de Golden State, qui galère à trouver une certaine régularité dans les performances. Les Warriors sont aujourd’hui dixièmes de l’Ouest avec un bilan tout juste équilibré (19-19), tout ça en grande partie grâce aux performances de folie de Steph, sans oublier l’apport de Draymond Green notamment dans son rôle de playmaker. Et on a vu cette saison à quel point les Dubs pouvaient galérer quand Draymond n’était pas là, ce qui montre bien les limites de Golden State à ce niveau.

Nicolas Batum s’éclate chez les Clippers, et toute la NBA se rend compte aujourd’hui qu’il est loin d’être cramé malgré une fin en queue de poisson chez les Hornets. Steve Kerr le savait déjà puisqu’il voulait le recruter, mais personne ne peut désormais le contester.

Source texte : Clutch Points