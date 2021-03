Under Armour Curry 8 IWD : Steph voulait marquer le coup pour la Journée internationale de la Femme

Not one, not two, not three, mais bien huit. On passe déjà à la huitième génération de signature shoes pour Stephen Curry qui nous a dévoilé récemment les Under Armour Curry 8 IWD à l’occasion de la Journée internationale de la Femme. Un modèle à retrouver chez notre partenaire Basket4Ballers.

Cette année, le maître mot de la Under Armour Curry 8 est le confort. KD est passé par là il y a quelques années et le mot a sans doute marqué ses coéquipiers en Californie. Under Armour a donc mis le paquet pour que tous les briseurs de chevilles soient au top dans leurs baskets. La paire a été allégée en caoutchouc et renforcée en matière synthétique, offrant une belle sensation lors du premier enfilage. La Curry 8 a également une meilleure adhérence au sol grâce à des semelles extérieures améliorées. Vos arrêts-redémarrage seront forts appréciables et vous permettront d’imiter au mieux les pas chaloupés du Chef des Warriors. En somme, vous aurez une sensation de bien-être qui vous fera bien kiffer les déplacements sur le terrain. Sa touche violette est évidemment un clin d’oeil à la couleur officielle de la Journée internationale de la Femme qui était célébrée ce lundi 8 mars. Un hommage et un soutien à toutes celles qui occupent les parquets et les playgrounds dans le monde entier.

LA FICHE :

La grande soeur : les Under Armour Curry 7 International Women’s Day, un an plus tard le message est le même.

les Under Armour Curry 7 International Women’s Day, un an plus tard le message est le même. On les imagine déjà à ses pieds : la petite Riley, qui avait envoyé une célèbre lettre à Stephen Curry. Elle aura désormais une nouvelle paire à se mettre aux pieds.

la petite Riley, qui avait envoyé une célèbre lettre à Stephen Curry. Elle aura désormais une nouvelle paire à se mettre aux pieds. L’occasion parfaite pour les porter : à ta prochaine partie sur ton playground préféré, histoire de casser quelques chevilles comme le Chef, mais attention à ce que les tiennes ne gonflent pas trop non plus.

à ta prochaine partie sur ton playground préféré, histoire de casser quelques chevilles comme le Chef, mais attention à ce que les tiennes ne gonflent pas trop non plus. On aime : sa couleur et sa légèreté.

sa couleur et sa légèreté. On aime moins : qui dit paire pour les terrains dit forcément paire peu idéale pour porter dans la vie de tous les jours. Mais l’essentiel dans la vie, c’est le basket, non ?

La Under Armour Curry 8 IWD est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,90€. En espérant que ce soit aussi un teasing du nombre de trois points qu’il plantera encore avant la fin de la saison régulière.

Source : Under Armour