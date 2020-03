Under Armour Curry 7 International Women’s Day : des sneakers pour Riley, Ryan et Ayesha

Le Chef est de retour ! Il est l’heure pour son équipementier de faire fonctionner les usines pour remettre les produits du double MVP dans les rayons. Les Under Armour Curry 7 International Women’s Day disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers devraient les aider.

Comme en 2019, Under Armour va marquer le coup de cette journée internationale des droits des femmes prévue demain pour dévoiler un nouveau coloris des signature shoes de son athlète star. On se souvient que les Curry 6 avaient déjà eu droit à un petit rafraîchissement à la même époque grâce à une lettre de Riley Morrison qui demandait au meneur des Warriors où se trouvait la section femme des sneakers sur le site Under Armour. Pour marquer le coup, la marque basée à Baltimore avait donc co-créé un nouveau coloris avec la jeune fille de neuf ans. Il fallait donc perpétuer cette nouvelle tradition avec un nouveau coloris cette saison et on constate que le violet est toujours d’actualité. En même temps cela colle bien puisqu’il s’agit de la couleur du féminisme. On ne sait pas si ses propres filles ou si sa femme ont été consultées dans le processus de création mais toujours est-il que le résultat et là et qu’il claque. Le petit détail en plus ? Le logo Bamazing de l’actrice Storm Reid sur la semelle intérieure qui a inspiré la création de la paire.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat d’hier, elles aussi spécialement sorties pour la journée internationale des droits des femmes.

les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat d’hier, elles aussi spécialement sorties pour la journée internationale des droits des femmes. On les imagine déjà à ses pieds : Riley Curry quand elle viendra marcher sur la concurrence en WNBA dans quelques années.

Riley Curry quand elle viendra marcher sur la concurrence en WNBA dans quelques années. L’occasion parfaite pour les porter : pour une séance de shoot du logo.

pour une séance de shoot du logo. On aime : la continuité après la belle idée lancée il y a un an.

la continuité après la belle idée lancée il y a un an. On aime moins : l’absence de section « Chaussures de basket » pour femmes sur le site d’Under Armour. Vous trouvez pas qu’il manque un truc ?

Les Under Armour Curry 7 International Women’s Day sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. En espérant que ce soit aussi le nombre de trois points qu’il plante avant la fin de la saison régulière.

Source : Under Armour