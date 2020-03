Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat : sous la carapace se trouve aussi un petit coeur fragile

Encore un coloris extravagant pour les Jordan Why Not Zer0.3. Un de plus mais celui-ci nous rappelle que sous la carapace se trouve aussi un petit coeur fragile. Les Heartbeat sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

On le sait depuis son discours de MVP et même bien avant cela, la famille a toujours été le plus important pour Russell Westbrook. Que cela soit son frère dont il est le premier fan ou sa femme et ses enfants, le numéro 0 donne tout sur le terrain pour rendre fier sa mif. Et parfois, il leur glisse même quelques petits clins d’oeil avec sa garde robe. Mais pas question de défilée de haute couture aujourd’hui, ou on concentrera en tout cas notre vue à la hauteur des pied lors de sa prochaine apparition au Toyota Center. Car ce sont les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat qui nous intéressent aujourd’hui. Un surnom qui trouve son explication avec la récente naissance de ses deux filles jumelles qui se retrouvent donc au centre du quotidien de Russ et de sa femme Nina. Un coloris peu original puisqu’il associe des couleurs foncées comme le gris métallique et le noir avec le rose qui serait visiblement présent un peu partout dans la chambre des twins. Une manière aussi de préparer la journée internationale de la femme prévue ce dimanche alors qu’on notera surtout ce petit coeur rose brodé sur une étiquette de chaque côté de l’objet pour rappeler à chaque pas que Westbrook est avant tout un père de famille.

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not Zer0.1 Tribute, on vous avait dit que le Marsupilami aimait passer des messages à ses proches avec ses pompes.

les Jordan Why Not Zer0.1 Tribute, on vous avait dit que le Marsupilami aimait passer des messages à ses proches avec ses pompes. On les imagine déjà à ses pieds : difficile d’esquiver Russell mais on va tout de même donner le nom de Giannis Antetokounmpo qui n’a pas eu de jumelle mais qui vient quand même de devenir Papa il y a peu.

difficile d’esquiver Russell mais on va tout de même donner le nom de Giannis Antetokounmpo qui n’a pas eu de jumelle mais qui vient quand même de devenir Papa il y a peu. L’occasion parfaite pour les porter : n’importe quand car il n’y a pas qu’un seul jour pour célébrer les femmes.

n’importe quand car il n’y a pas qu’un seul jour pour célébrer les femmes. On aime : le côté humain pour un joueur qu’on prend souvent pour un robot sans émotions.

le côté humain pour un joueur qu’on prend souvent pour un robot sans émotions. On aime moins : on est tatillon mais une sortie pour la date officielle de la journée de la femme aurait plus de sens.

Les Jordan Why Not Zer0.3 Heartbeat sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. Le type de cadeau parfait pour l’anniversaire de deux frères jumeaux ou sœurs jumelles qui kiffent Monsieur Triple Double.

Source : Jordan Brand