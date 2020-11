Jordan Why Not Zer0.3 SE Blue Void : même dans l’obscurité, Russell Westbrook continue à faire du sale

Depuis qu’il a rejoint Houston, Russell Westbrook alterne le bon et le moins bon. Décevant lors des derniers Playoffs, ce n’est pas le cas de ses dernières signature shoes. Les Jordan Why Not Zer0.3 SE Blue Void sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le Brodie est un homme de goût. Alors martyriser ses adversaires avec des capacités athlétiques largement supérieures à la moyenne c’est oui, mais jamais sans style. Pour cela, le meneur des Rockets a encore élargi sa collection avec du lourd. Les Jordan Why Not Zer0.3 SE Blue Void lui permettront d’être vu, même dans le noir. En même temps, c’est une manière de rajouter un peu d’équité lors de ses futurs un-contre-un où ses adversaires ne pourront plus dire qu’ils ne le voyaient plus à cause du manque de lumière sur le playground. La team des rageux, on a tellement l’habitude de cette excuse quand il commence à faire un peu sombre vers 22h, lors de ces longues soirées basket sur le terrain du quartier. Au programme aujourd’hui donc, une silhouette que l’on commence à connaitre par coeur, avec une empeigne qui mêle bleu nuit et noir, et donc ces touches jaunes phosphorescentes visibles dans le noir. En vous faisant humilier par Beastbrook, ses vis-à-vis auront au moins le temps de voir ses lacets, les deux languettes et sa semelle extérieure. Après tout, c’est mieux que rien, non ?

La fiche :

La grande-sœur : les Jordan Why Not Zer0.3 Noise, bien visibles aussi mais pas pour les mêmes raisons.

On les imagine déjà à ses pieds : Anthony Edwards avec son profil hyper athlétique comme le Brodie. En plus les couleurs collent parfaitement aux Wolves qui disposent du premier choix de la Draft.

L'occasion parfaite pour les porter : pour une session nocturne.

On aime : les pompes de Russell n'ont aucune concurrence sur le plan de l'esthétique et elles restent bon marché pour des Jojo.

On aime moins : quitte à jouer dans la pénombre, autant investir dans un ballon phosphorescent plutôt que des shoes.

Les Jordan Why Not Zer0.3 SE Blue Void sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 119,90 euros. Un petit investissement en attendant la fin du confinement. Au cas où vous n’ouvririez même pas vos fenêtres, il faut nuit à partir de 17 heures en ce moment.

Source : Jordan Brand