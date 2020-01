Jordan Why Not? Zer0.3 Noise : la troisième signature shoes du Brodie est dans les bacs

Il a peut-être changé de franchise cet été mais il n’a pas perdu les bonnes habitudes. 2020 ne rimera peut-être pas avec triple-double mais Russell Westbrook passe la troisième dans le sneakers game. La Jordan Why Not? Zer0.3 Noise est disponible depuis ce matin chez notre partenaire Basket4Ballers.

Le numéro 0 des Rockets est bien placé pour le savoir, les saisons changent en NBA comme dans le monde de la mode. Alors pour cette troisième signature shoes, le meneur nous propose un mélange d’ancien et de nouveau, mais toujours avec cette patte RW pour éviter l’impression de déjà-vu. De toute façon, ce n’est pas vraiment le genre de la maison pour celui qui ne porte ses vêtements qu’une seule fois avant d’en faire don à des associations et qui a battu des records que l’on pensaient inatteignables dans sa première partie de carrière. Au menu de cette Why Not Zer0.3 donc, un profil similaire à sa grande-soeur avec à nouveau plusieurs couches de textile superposées pour un résultat entre le prototype inachevée et la pièce de haute couture personnalisée. Mais la grande nouveauté de la troisième du nom se trouve au niveau du strap placé au milieu du pied et avec l’amorti Zoom Air articulé pour encore plus de précision et de maintien dans les déplacements incisifs du MVP 2017. Ce premier coloris baptisé Zero Noise fait référence à la détermination de Beastbrook et à sa capacité à ne pas se laisser distraire par les critiques. Plutôt que de perdre son temps devant des programmes de télé-réalité ou des chaînes d’information en continu, l’octuple All-Star préfère laisser tomber la neige sur sa télé cathodique ou tente de régler sa mire dans les réglages pour ne pas que sa vision soit altérée. Plus Westbrook tu meurs et ça tombe bien car c’est justement pour ça qu’on aime ce joueur.

La fiche :

La grande-sœur : Jordan Why Not Zer0.2 Future History, des traits semblables et aucun doute laissé sur le lien du sang entre les deux paires.

Jordan Why Not Zer0.2 Future History, des traits semblables et aucun doute laissé sur le lien du sang entre les deux paires. On les imagine déjà à ses pieds : le prochain gros joueur à annoncer sa future destination lors d’un show télévisé façon The Decision.

le prochain gros joueur à annoncer sa future destination lors d’un show télévisé façon The Decision. L’occasion parfaite pour les porter : marche aussi pour présenter la météo avec classe tout en étant utile pour étalonner son image.

marche aussi pour présenter la météo avec classe tout en étant utile pour étalonner son image. On aime : une allure très lifestyle mais des performances pourtant parfaitement adaptées aux joueurs qui aiment les changements de direction brutaux.

une allure très lifestyle mais des performances pourtant parfaitement adaptées aux joueurs qui aiment les changements de direction brutaux. On aime moins : l’utilité du strap et ce système de scratch dont il faudra vérifier la durabilité dans le temps.

La Jordan Why Not? Zer0.3 Noise est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 139,90 euros. A une époque où on atteint facilement les 200 balles la paire, le prix pour les petites dernières de la collection est également appréciable.

Source : Jordan Brand