Knicks – Sixers, retour sur les 29 secondes qui ont tout changé

Dans un match serré au possible toute la seconde période, les Knicks ont trouvé les ressources pour prendre une avance de 6 points à 29 secondes du terme. Le reste, c’est l’histoire d’une succession d’événements lunaires pour les Sixers, pour arracher une prolongation.

Le quatrième quart-temps de Philly était assez proche du désastre offensif, et un dunk en transition d’OG Anunoby suivi d’un midrange assassin de Miles McBride semblaient avoir éteint les espoirs pennsylvaniens. C’était sans compter la magie des Playoffs.

+6 Knicks après ce panier de MONSIEUR MCBRIDE. Temps-mort. Il reste 29 secondes. 29 secondes qui séparent les Knicks d’une victoire finale dans cette immense série.

— Alex // TrashTalk & TBNL (@ABallNeverLies) May 1, 2024

28,9 secondes : l’odeur est appétissante, New York mène 96-90.

25,4 secondes : Tyrese Maxey dégaine un tir à 3-points sur la tête de Mitchell Robinson. Ficelle, la faute en prime. 96-93.

25,4 secondes : Maxey convertit son lancer franc. 96-94.

15,3 secondes : Nico Batum fait une faute volontaire sur Josh Hart après une bonne pression des Sixers pour éviter d’envoyer Brunson aux lancers.

15,3 secondes : Josh Hart manque son premier lancer. 96-94

15,3 secondes : Josh Hart marque le second. 97-94.

8,1 secondes : Tyrese Maxey envoie une BOMBE DU LOGO pour égaliser. 97-97.

1,2 seconde : Jalen Brunson tente un floater au buzzer, CONTRÉ par Nico Batum.

TYRESE MAXEY DRILLS THE 3 + THE FOUL !!!

SIXERS CUT THE DEFICIT TO 2 ON TNT

25 SECONDS REMAINING pic.twitter.com/rEEHKWthL0

— NBA (@NBA) May 1, 2024

LE SHOOT MONUMENTAL DE TYRESE MAXEY !!! 😱😱😱 pic.twitter.com/Y8yRBccTfY

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

Le contre ULTRA CLUTCH de Nico Batum !!! pic.twitter.com/TnDiy7Wcno

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

Malgré un Jalen Brunson dans la zone en prolongations, les Sixers parviendront quand même à arracher la victoire grâce au match immense de Tyrese Maxey, à la défense de Nico et Kelly Oubre, grâce à la résilience de Joel Embiid. Prochaine étape, jeudi soir pour un Game 6 à Philly !