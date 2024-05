Le Game 3 ? Le Game 7 de l’hexagone ! Tidjane Salaün et son équipe de Cholet se déplacent ce soir du côté de l’Adidas Arena pour un match décisif face au Paris Basketball. La rencontre aura lieu à 20h30 et pourrait bien être la dernière du frère de Janelle en France …

Cholet a encore une chance de créer l’exploit. Qualifiés à la dernière minute pour les Playoffs, Laurent Vila et sa bande ont commencé leur campagne tambour battant en remportant, à l’extérieur, le premier match face au Paris Basketball. Avec 19 points et un money-time de PATRON, Tidjane Salaün s’est particulièrement illustré et à mis Nadir Hifi et les siens sous assistance respiratoire.

𝗟𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 𝗱𝗲 𝗯𝗮𝗿𝗷𝗼𝘁 𝗱𝗲 𝗧𝗶𝗱𝗷𝗮𝗻𝗲 𝗦𝗮𝗹𝗮𝘂̈𝗻 ! 🤩

19 PTS 🤌

8 REB 🥶

20 EVAL 🔥

Sans oublier ses tirs CLUTCHS 😤@CB_officiel x @LNBofficiel#SKWEEKLive #BetclicELITE #SKWEEK #alwaysON pic.twitter.com/PtBVppPmS7

— SKWEEK (@skweektv) May 15, 2024

Sauf que les vainqueurs de l’Eurocup ne se sont pas laissés faire si facilement. Alors qu’une défaite à Cholet les auraient définitivement éliminés, les deuxièmes de la saison régulière se sont rebellés et ont infligé une petite doudoune à leurs adversaires lors du Game 2 : 90 à 72.

Alors avant le match décisif de ce soir, le Paris Basketball semble plus que jamais favori pour rejoindre l’ASVEL en demi-finales … mais le club des Mauges s’est déjà prouvé qu’il était capable de s’imposer dans la capitale, de tailler T.J Shorts et de débrancher Nadir Hifi.

En tout cas, quoi qu’il arrive, cette rencontre restera dans les mémoires du basket-ball français : soit Cholet réalise un Exploit avec un grand E, soit c’est le dernier match de Tidjane Salaün en France avant son envol en NBA.

Tidjane Salaün face à Paris (Game 2) :

14 points

2 rebonds

1 interception

6/11 dont 2/4 à 3-points

Match correct ponctué par plusieurs highlights.

Au global, Cholet a subi la loi de Paris, remonté après la L de mercredi. Rendez-vous mardi au Game 3 ! @TrashTalk_fr pic.twitter.com/oWv8z1mtTM

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) May 18, 2024

Une occasion rêvée de faire fantasmer les scouts tout en faisant vibrer toute une région. Une grande responsabilité sur ses épaules donc, mais ça tombe bien, le “gamin” les a large !

La rencontre est immanquable et aura lieu à 20h30. Une manière parfaite de sa chauffer avant le début des Finales de Conférence en NBA.