Tidjane Salaün régale face à Tofas : 15 points, 6 rebonds sous les yeux d’Arturas Karnisovas (Bulls)

Après un mois de février très léger en matière de matchs, Tidjane Salaün et Cholet Basket avaient rendez-vous avec Tofas, ce soir à La Meilleraie. Un match capital pour CB en Basketball Champions League. Le prospect nous a régalé dans tous les secteurs de jeu et inscrit 15 points, 6 rebonds et 1 passe décisive à 6/11 au tir, en 35 minutes. L’intensité défensive de DINGUE du garçon bordel !

Une rencontre dans une Meilleraie bouillante, pleine à craquer. Et sous les yeux de plusieurs scouts NBA, dont Arturas Karsinovas, General Manager des Bulls. Un invité de prestige, joliment salué par le public local. Oui, vous pourrez sortir à l’apéro que ce cher Karnisovas a porté le maillot de Cholet en 1994-95.

Arturas Karnisovas (Bulls) est à La Meilleraie !

Même s’il n’est pas venu simplement passer le bonjour (scouter Tidjane Salaün), très bel hommage du public pour celui qui a porté le maillot de Cholet en 1994-95.

Forcément, cela ajoute un poil de pression sur les épaules de Tidjane Salaün. Le match en apporte déjà pas mal, car le club des Mauges joue presque son avenir en Champions League ce soir. Le début de rencontre du prodige ? Toujours royal en défense, une activité diabolique qui fout pas mal le bazar dans l’attaque de Tofas, avec plusieurs rebonds autoritaires. En attaque, c’est un peu plus timide, mais pas de panique. Au score – et c’est à noter, parce qu’on pensait jusqu’ici être des chats noirs – Cholet prend le meilleur au score.

Ambiance déjà forte à La Meilleraie (guichets fermés), coup d’envoi dans 10 minutes ! 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Xh2nre3aST

Laurent Vila semble jouer le jeu des scouts et laisse Salaün plus longtemps que d’accoutumée sur le terrain. Pas de souci hein, on se régale et lui aussi : un gros dunk pour faire lever la salle, miam ! Au rebond offensif, sa présence permet de contester quelques balles et cela facilite le travail des copains. On en a pas assez avec le dunk ? Une coupe vers le cercle, la balle bien donnée depuis l’opposé du jeu, et un GROS alley oop conclu par le T’ ! Il apparaît très bien dans ses baskets, manque plus qu’un tir primé depuis le parking tiens. Une claquette et un pressing défensif de zinzin plus loin, Salaün est à 6 points, 4 rebonds à la mi-temps. Meilleure évaluation du match jusqu’ici.

Au retour du vestiaire ? La même activité défensive qu’on ne quantifie pas statistiquement : de la contestation en duel direct, les tirs de Tofas sont rendus bien trop difficiles pour être marqués. Physiquement, c’est un roc qu’on ne bouge pas ! Intéressant de voir aussi que son positionnement sur les rebonds lui permettent d’en gober bien plus qu’avant. On note quelques petites erreurs, notamment une faute un poil bête qui donne deux lancers largement évitables.

9 POINTS DE SUITE POUR TIDJANE SALAÜN 🔥🔥🔥🔥

Après un troisième quart-temps moins intense offensivement, Tidjane se réveille dans le quatrième quart. 9 points de suite, deux ficelles à 3-points et un gros and-one pour finir de remettre la salle a ébullition ! Il en est à 15 ce soir, et la palette montrée par le prospect est vraiment séduisante. Karnisovas est sans doute bien heureux de ce qu’il voit tiens. Quel match proposé par le T ! C’est la première, en de nombreux déplacements à Cholet, que nous le voyons aussi rageur, aussi endiablé. Et ça fait PLAISIR.

Cholet s’impose au final 77-74, Tidjane Salaün pose 15 points, 6 rebonds et 1 passe à 6/11 au tir. Assurément son match le plus abouti depuis que nous allons le voir. Intensité monstrueuse en défense, déplacements intelligents en attaque, précision quand il a fallu mettre des tirs importants. Une copie très réussie, et l’envie de revenir très vite dans les Mauges !

15 points, 6 rebonds, 1 passe à 6/11 pour Tidjane Salaün. Victoire ultra-importante de Cholet (77-74) 💪

Assurément le match le plus abouti du prospect depuis que je me déplace à la Meilleraie ! 🔥

