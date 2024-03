La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Les Mavs ont signé AJ Lawson via un contrat de quatre ans et 8 millions de dollars. Les trois dernières années ne sont néanmoins pas garanties.

The Dallas Mavericks signed AJ Lawson to a four-year, $7.9 million contract, which is fully guaranteed this season and non-guaranteed the following three seasons, league sources told @hoopshype. pic.twitter.com/e3pdeM1gNh

C’est officiel, Patty Mills est un joueur du Heat. (Source : Miami Heat)

Touché à la cheville hier contre Boston, Evan Mobley (Cavs) ne devrait pas jouer ce soir. (cleveland.com)

