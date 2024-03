La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

Beaucoup de petites signatures ces dernières heures en NBA : Jeff Dowtin Jr. aux Sixers (two-way), Raiquan Gray et Jamaree Bouyea aux Spurs (two-way), Jacob Gilyard aux Nets (two-way), D.J. Carton aux Raptors (two-way), Marques Bolden aux Hornets (two-way).

Les Spurs transforment le contrat two-way de Dominick Barlow en un contrat standard. (Source : ESPN)

Les Raptors transforment le contrat two-way de Javon Freeman-Liberty en un contrat standard de plusieurs années. (Source : The Athletic)

Les Nets transforment le contrat two-way de Jalen Wilson en un contrat NBA de trois ans. (Source : The Athletic)

Les Wizards ont signé Eugene Omoruyi via un nouveau contrat de deux ans. Il était sous un deal two-way. (Source : ESPN)

Le nouveau contrat d’Aleksej Pokusevski chez les Hornets : deux ans, avec la saison 2024-25 non garantie. (Source : HoopsHype)

De’Anthony Melton (blessé au dos) va rater les deux prochains matchs des Sixers. (Source : PHLY Sports)

