Boston Celtics, le titre ou rien !

La nuit dernière face aux Dallas Mavericks, les Celtics ont encore une fois impressionné. Ils ont encore une fois montré que ce groupe est calibré pour gagner la bague. Mais surtout, cette domination amène à penser que seul un titre pourra satisfaire l’appétit dévorant d’une franchise qui en est à sa poursuite depuis 16 ans maintenant. Si pour PNL c’est le monde ou rien, pour les Celtics 2023-24, c’est le titre ou rien.

Bon, qu’est-ce qui va encore se passer cette fois-ci ? Un Heat qui barre la route deux fois d’affilée ? La zone de Spoelstra ? Des Bucks qui se réveillent ? Un upset face aux Cavs ou aux Knicks ? Une équipe à l’Ouest trop forte ? Blessures ? Choke ?

Si on se pose la question de savoir par quel moyen les Celtics vont se planter cette année, c’est parce que l’historique récent nous a donné différents exemples.

2020, ça perd face au Heat dans la bulle. 2021, l’équipe reconstruite autour des Jays sort en 5 face aux Nets face au Big Three Durant – Harden – Irving, normal. 2022, ça mène 2-1 en Finales NBA et ils sont à cinq minutes de remporter ce match 4 à la maison, avant que Steph Curry n’en décide autrement. Frustrant, mais il y a le temps. 2023, année 2 de cette équipe avec plus de profondeur mais cette fois, Boston est mené 3-0 face à un Miami Heat qui sort tout droit du play-in, et la blessure de Jayson Tatum met fin à un comeback historique alors que les C’s étaient favoris pour retourner en Finales NBA. TOUS LES ANS, quelque chose prive Boston d’une 18e bannière de champion. De quoi avoir des doutes pour le printemps prochain, peu importe l’énorme domination des Celtics en cette saison régulière 2023-24.

Et si…

Et si on mettait notre cynisme de côté un peu. Et si, cette fois, il n’y avait rien ni personne pour se mettre en travers de leur route. Et si c’était l’année pour ce groupe d’aller enfin au bout ? Et si on arrêtait d’avoir ce petit hochement de tête, ce petit doute lorsqu’on évoque cette possibilité ?

Je refuse que Boston évolue à un tel niveau cette saison et n’aille pas jusqu’au bout.

Démerdez-vous, mettez des claques à Brown et Tatum si ça prend trop de jumpshots, menacez le banc, j’en sais rien mais tu peux pas faire tout ça et encore être short.

Pas sur 4 séries en 7.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2024

Ce qui est sûr, c’est que le titre est l’objectif numéro 1. Plus que ça, tout autre résultat sera perçu comme un échec chez les fans, les joueurs, le management et le proprio. Pas de “Oh ça va ils étaient à ça de battre les Nuggets”. Non ! Tout le magnifique taf de Brad Stevens, les progrès du coach Joe Mazzulla, et les sacrifices réalisés par les joueurs pour le bien du collectif doivent être récompensés par le bonheur ultime. Après deux ans et demi à être pronostiqué comme des favoris, il faut transformer l’essai une bonne fois pour toutes. Marcus Smart ne peut pas avoir été échangé en vain… À quoi bon, si le résultat est le même sans lui.

Si on peut dire que c’est le titre ou rien, c’est aussi parce que les planètes n’ont jamais été autant alignées pour Boston.

Tatum est monstrueux, Jaylen Brown a passé un step dans l’implication collective, Kristaps Porzingis est parfait dans son rôle, Jrue Holiday aussi, Derrick White de même, tandis qu’Al Horford accepte son nouveau rôle. Que demander de plus ? Les mouvements à la deadline ont – une nouvelle fois – été bons et les bribes de Xavier Tillman contre les Mavs sont intéressants. Récemment, les C’s ont montré qu’ils pouvaient attaquer le cercle sans se reposer trop sur le tir à 3-points. À voir si cette variété qu’on ne voit pas forcément à tous les matchs sera transposée en Playoffs, mais ça va dans le bon sens.

Toutes les raisons d’être optimistes sont là, devant nous. Ça renforce le fait qu’on attend seulement l’excellence de ce groupe, et ça renforcerait la désillusion en cas d’échec. Difficile en tout cas d’imaginer les C’s avoir un meilleur roster que celui-là.

“We all have to sacrifice something. Just understanding, the window that we have with this team is very unique… This team doesn’t call for me to dominate the ball”

Jayson Tatum talks about why everyone on the Celtics is ok with sacrificing something, especially him pic.twitter.com/z966ekIPWO

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 2, 2024

On est tout simplement sur la meilleure équipe de la Ligue aujourd’hui, une équipe qui n’a peut-être peur que d’une seule chose : elle-même. Les derniers Playoffs ont été abordés avec suffisance dès le premier tour avec Trae Young qui a martyrisé Al Horford sur pick-and-roll. Eh oui, Joe Mazzulla aussi doit passer ce cap pour proposer des ajustements une fois arrivé en avril et surtout en mai. Dans la tactique évidemment, mais aussi dans la préparation mentale. Il faut ROU-LER sur le premier tour, salement. La maison verte doit faire peur et ne laisser aucun espoir à Miami, New York ou Milwaukee qui peuvent prendre confiance et faire craindre le pire aux Celtics.

Mais alors quoi ? Si ça perd, ça repart pour 82 matchs une nouvelle fois avec seulement 17 bannières accrochées au plafond ? Nope, c’est définitivement interdit. Pas cette fois. Pas encore.

Certes les Celtics sont encore jeunes avec Tatum et Brown (25 et 27 ans) en leaders mais comment ne pas douter si ça ne va pas au bout avec les joueurs et la dynamique actuels ? À l’image des Suns 2021-22, la saison régulière ne peut pas être une fin en soi. Contrairement à cette équipe de Phoenix qui a gagné 64 matchs avant de sortir face aux Mavericks en demi de conf’, ça ne doit être que le tremplin vers des Playoffs réussies.

Bonne nouvelle pour les fans, la mentalité semble différente. Jaden Springer et Xavier Tillman en ont parlé après leur arrivée à Boston à la deadline : les leprechauns sont centrés vers une seule chose et c’est la bague. Des chiens affamés qui veulent simplement décrocher ce foutu trophée.

Bref, c’est le titre ou rien.

Jaylen actively pushing the Celtics Dog Pound mantrapic.twitter.com/MXC3vOICrX https://t.co/ZdVpKcNHwN

— Cameron Tabatabaie (@CTabatabaie) February 26, 2024