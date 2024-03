Portés par leurs leaders et une performance collective de premier plan, les Celtics ont logiquement et facilement dominé les Mavs et signé une 10e victoire de rang. (138-110) Le grand match de Luka Doncic n’aura pas suffi pour Dallas.

Le choc de la nuit pour les Celtics ! Ambiance retrouvailles au TD Garden de Boston avec plusieurs visages bien connus d’un côté comme de l’autre. Kyrie Irving est bien sûr au centre de l’attention avec un concert de huées sur chacune de ses possession. La cote d’amour d’Uncle Drew est toujours au niveau -1 dans le Massachussetts.

Kyrie Irving hué par le public de Boston lors des intros : https://t.co/b5tp1H6XxF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 2, 2024

Autre joueur qui croise son ex, Kristaps Porzingis, et le Letton a bien envie de se montrer à son avantage. La taille et l’adresse de la Licorne sont un problème pour les Mavs. Dereck Lively est en souffrance pour sortir sur Porzi, qui fait flamber à longue distance. Déjà 13 points pour le blondinet au terme du premier acte. En face, Luka Doncic est extraordinaire. Il enchaine les shoots compliqués malgré Derrick White ou Jrue Holiday collés à son short. Lulu est déjà à 16 points après 12 minutes mais c’est un peu le désert autour de lui. Kyrie Irving est dans le dur au shoot, et les Mavs de manière générale n’y arrivent pas à 3-points. Boston, à l’inverse, a la cible dans l’œil et Jrue Holiday nous fait profiter de son savoir-faire dans le corner. Le collectif des Celtics face au show Luka Doncic, on tient notre spectacle.

On continue dans le même thème avec Luka Magic qui se démultiplie au scoring puis à la passe pour garder les siens à proximité. Comme toujours, la connexion avec Lively sur pick and roll c’est de la 8G. Pas de bol pour Dallas, Jayson Tatum rentre enfin dans son match. Porzingis est toujours là et Jaylen Brown passe aussi une tête, l’écart grimpe à nouveau. Boston finit néanmoins sa mi-temps avec quelques mauvais choix des deux côtés du terrain. Il n’y a donc que 7 points d’écart à la pause, malgré un cran d’écart net en termes d’impression visuelle. (66-59)

Les speachs des coachs plus tard, nous revoilà après le break pour un match tout feu tout flamme avec des attaques qui repartent de plus belle. Dallas semble enfin avoir trouvé son collectif et Luka Doncic n’a plus qu’à jouer au distributeur. P.J. dit pièce jointe Washington prend la température à 3-points, Dallas recolle fort !

Luka throwing dimes all over!

25 PTS, 9 REB, 9 AST… only midway through the 3Q 👀

Mavs-Celtics on ESPN pic.twitter.com/gmL6ZzKh36

— NBA (@NBA) March 2, 2024

Le niveau défensif de Boston est loin de son début de match mais les Jay Brothers remettent de l’ordre dans la maison verte. Jayson Tatum, en particulier, est en feu sur cette fin de 3ème quart-temps. Il met Boston sur ses épaules et l’écart grimpe à nouveau. +12 Celtics avant le money time, ça commence à sentir bon pour le trèfle.

JT leads the 1st-place @celtics to their 10th-STRAIGHT win! ☘️📈

Tatum: 32 PTS (16 in 3Q), 5 3PM, 8 REB

Celtics move to 28-3 at home 👀👀 pic.twitter.com/9FG5MmyiL4

— NBA (@NBA) March 2, 2024

Dallas peut-il à nouveau faire un run pour relancer la rencontre ? Cela n’y ressemble pas avec Jaylen Brown qui accélère dès le début du money time. Luka Doncic est encore là pour sauver la patrie Mavs mais Dallas manque de stop derrière pour capitaliser. Le Slovène monte jusqu’à 37 points, auxquels on ajoute 12 rebonds et 11 passes. Insuffisant néanmoins. Jayson Tatum et Al Horford envoient deux derniers tirs primés et Jason Kidd n’a plus qu’à déposer les armes. +24 à 4 minutes de la fin, merci et au revoir, les remplaçants vont aller faire un peu de sport. Boston signe une brillante victoire et envoie un nouveau message à la concurrence. C’est la première fois cette saison qu’une équipe atteint les 10 victoires consécutives.

Source stats : Champs or Chumps