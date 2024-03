Scottie Barnes (Raptors) blessé à la main face aux Warriors

Ambiance morose du côté des Raptors avec la sortie sur blessure de Scottie Barnes face aux Warriors. L’ailier-fort s’est fait mal à la main et il n’a pas été capable de finir la rencontre. On attend désormais les examens pour en savoir plus sur une éventuelle indisponibilité.

À voir l’expression de douleur sur la tête de Scottie Barnes, il y avait de quoi s’inquiéter un peu pour la fanbase de Toronto. Sur une action plutôt anodine, le joueur s’est tenu la main gauche, étant obligé de rejoindre le vestiaire avant la mi-temps. Peu après, la franchise canadienne annoncera son forfait pour la fin de la rencontre.

Scottie Barnes is OUT for the remainder of Raptors-Warriors due to a left-hand injury.

Here’s the play where Barnes sustained the injury:pic.twitter.com/1wwKpAhTmp

— ClutchPoints (@ClutchPoints) March 2, 2024

On part évidemment sur le zéro risque côté Raptors. Le joueur est le nouveau visage de la franchise et c’est pas comme s’il s’agissait d’un Game 7 des Finales NBA. La santé avant tout pour Toronto, bien en retard sur le dernier spot du Play-In Tournament à l’Est (4 matchs de retard sur les Hawks). Scottie Barnes a été le rayon de soleil des Raptors dans une saison marquée par le départ de plusieurs cadres (Siakam, Anunoby). Avec 20 points, 8 rebonds et 6 passes de moyenne, il réalise tout simplement la plus belle saison de sa jeune carrière et il s’est même invité pour la première fois au All-Star Game. Une première étoile qui devrait en voir arriver d’autres si le jeunot poursuit sa belle progression de ces derniers mois. En attendant, on va attendre les updates des toubibs de Toronto pour en savoir plus sur l’état de santé de Barnes et une potentielle absence à venir.