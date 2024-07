C’est la news de la nuit sans aucune contestation possible. Garrett Temple, joueur extraordinaire de NBA poursuit l’aventure dans une des franchises les plus excitantes de la Grande Ligue la saison prochaine, les Toronto Raptors. Comme dirait Stéphane Guy, un an de bonheur en plus pour le vétéran dans l’Ontario.

Adrian Wojnarowski vient de vivre le plus grand moment de sa carrière. Après des années à donner des informations sur des joueurs de seconde zone, à parler de contrats insignifiants et de transferts à dormir debout, l’insider d’ESPN a enfin donné une nouvelle qui change vraiment la face de la NBA. Le genre de notifications qui donnent un sens à notre vie et notre passion.

Allongez-vous sur le flanc, une serviette mouillée sur la nuque et lisez les prochains mots aussi doucement que vous le pouvez : Garrett Temple prolonge pour un an aux Toronto Raptors.

Free agent F Garrett Temple has agreed on a one-year deal to return to the Toronto Raptors, sources tell ESPN. He’s repped by Mark Bartelstein of @PrioritySports. pic.twitter.com/PA6pzkfSs5

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

On sait, le choc est brutal, mais vous avez fait le plus dur. Vous pouvez relire l’info autant que vous le voulez, en pensant que vos yeux vous ont fait défaut, mais non, il est déjà temps pour l’acceptation. C’est une réalité. Oui, l’eau hydrate, oui la France bat la Belgique en football, oui Garrett Temple sera encore un joueur des Toronto Raptors la saison prochaine.

On voudrait pas vous inonder d’autres informations futiles, à quoi bon, mais la Free Agency se poursuit et on a d’autres choses à faire. Néanmoins, ce moment, on se souviendra tous de où et quand nous l’avons vécu. Pour le rédacteur, c’est chez son demi-frère avec un thé vert à la main (avec une touche de mirabelle). Heureusement qu’il n’avait pas commencé sa tartine de pain complet, il aurait pu s’étouffer.

Source texte : Adrian Wojnarowski