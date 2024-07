Le Orlando Magic continue sa très bonne intersaison. Après l’arrivée de Tristan da Silva à la Draft et le recrutement de Kentavious Caldwell-Pope, c’est Goga Bitadze qui prolonge en Floride. Avec 25 millions de dollars sur trois ans, le Géorgien va pouvoir amener un paquet de monde à Disney World.

La capitale de la Géorgie en NBA reste Orlando. Depuis le départ de Zaza Pachulia, c’est Goga Bitadze qui porte fièrement les couleurs du pays de Lasha Talakhadze dans la Grande Ligue. Avec la blessure de Wendell Carter Jr en début de saison 2023-24, l’ancien pivot des Indiana Pacers s’est imposé dans la raquette et a trouvé sa place en NBA.

Goga Bitadze a fait l’unanimité au Magic et, selon Adrian Wojnarowski, il a été prolongé pour 25 millions de dollars sur trois ans par la franchise floridienne.

Free agent center Goga Bitadze is returning to the Orlando Magic on a three-year, $25 million contract, sources tell ESPN. pic.twitter.com/hUaR5HC17g

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) July 1, 2024

Le beau jeu est mis à l’honneur ces derniers temps en Géorgie. Et si Willy Sagnol n’a rien à voir dans la saison de l’éclosion de Goga Bitadze, cette dernière est tout de même restée très impressionnante. En 2023-24, il a tourné à 5,0 points et 4,6 rebonds de moyenne en moins de 15 minutes de temps de jeu. Des statistiques qui étaient encore largement plus élevées lorsqu’il n’était pas relégué au rôle de troisième pivot de la franchise derrière Wendell Carter Jr et Mo Wagner.

L’Allemand n’a pas encore été prolongé par Orlando tandis qu’il reste encore deux saisons sur le contrat de WCJ. Quoi qu’il en soit, cette prolongation de Bitadze apporte de la profondeur et de la sécurité au secteur intérieur d’Orlando. En cas de blessures des grosses pointures, Jamahl Mosley sait que le Géorgien peut rendre de fiers services.

Source texte : Adrian Wojnarowski