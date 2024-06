Au tour du Magic de devoir choisir son prospect avec son 18è choix de Draft. C’est Tristan da Silva qui a été appelé par Adam Silver pour monter sur l’estrade. Grosse livraison de shoot chez Mickey, c’est pas trop tôt !

“Sortie d’boîte j’suis dans l’bolide Allemand”. Après son coéquipier Cody Williams, sélectionné en 10 par le Jazz, Tristan Da Silva est le deuxième joueur des Buffaloes de Colorado à être drafté en 2024, mais SDM n’avait probablement pas pensé à ça au moment de chanter ces paroles. Le senior sort en tout cas d’un cursus complet à la fac et il est l’un des profils les plus sûrs de cette cuvée. Si à 23 ans, son plafond n’est peut-être pas aussi élevé que d’autres joueurs plus jeunes, son plancher est déjà bien haut et il est l’un des joueurs les plus “NBA ready” de cette Draft. Son profil est un savant mélange de shoot extérieur, de playmaking, mais aussi de défense. TDS sera efficace des deux côtés du terrain grâce à son QI basket très élevé et son sérieux dans tous les compartiments du jeu.

OFFICIEL, TRISTAN DA SILVA EST LE PICK Nº18 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/GYHTA2CJtS

Le Magic avait besoin de ce type de profil, il a sauté sur l’occasion en voyant l’Allemand d’origine Brésilienne encore disponible. Plutôt grand pour un ailier (2m06), il rentrera parfaitement dans le moule Magic grâce à ses dimensions et sa défense. De plus, l’équipe manquait cruellement de shooteurs, elle vient de s’attacher les services de l’un des plus fiables de cette cuvée. Avec près de 40% en moyenne derrière l’arc sur ses 4 saisons à la fac, Tristan da Silva devrait immédiatement apporter du de spacing à Orlando et diversifier l’une des pires attaques de la ligue la saison dernière. Le natif de Munich pourra contribuer dès le premier jour dans une équipe désormais ambitieuse, qui a besoin de renfort offensif immédiat, en plus de pouvoir parler Allemand avec les frères Wagner. Les ficelles de l’Amway Center n’ont qu’à bien se tenir.