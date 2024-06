Après avoir fait son trou pendant quatre saisons en NCAA, Tristan da Silva espère partir à la conquête de la NBA à la Draft NBA 2024. Avec un shoot calibré et une polyvalence à toute épreuve, l’Allemand apparaît à 23 ans comme l’un des profils les plus sûrs de la cuvée… jusqu’à faire une entrée dans la loterie ? Voici tout ce qu’il faut savoir sur le prospect du jour !

Son profil en un coup d’œil :

Âge : 23 ans , né quatre ans jour pour jour après Ousmane Dembélé

, né quatre ans jour pour jour après Ousmane Dembélé Poste : ailier/ailier-fort

Équipe : Colorado Buffaloes (NCAA)

(NCAA) Taille : 2m06 , comme Naz Reid

, comme Naz Reid Poids : 97 kilos , comme Sam Hauser

, comme Sam Hauser Envergure : 2m08 , comme Donovan Mitchell

: , comme Donovan Mitchell Statistiques 2023-24 : 16 points (39,5% à 3-points), 5,1 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,1 interception, 0,6 contre (33,8 minutes de moyenne en 34 matchs)

: 16 points (39,5% à 3-points), 5,1 rebonds, 2,4 passes décisives, 1,1 interception, 0,6 contre (33,8 minutes de moyenne en 34 matchs) Comparaison NBA : une sorte de Nicolas Batum croisé avec Tobias Harris ?

: une sorte de Nicolas Batum croisé avec Tobias Harris ? Prévision TrashTalk : pick 10 à 20 de la Draft NBA 2024

Son parcours

Tristan da Silva est né le 15 mais 2001 à Munich en Allemagne. Après une enfance autour du ballon orange en Bavière, le joueur aux origines brésiliennes du côté de son papa déménage aux États-Unis pour faire parler son basket. Il dispute quatre saisons en NCAA sous l’uniforme des Colorado Buffaloes et s’impose comme l’un des ailiers les plus polyvalents de sa conférence.

Son année freshman est plutôt discrète, mais s’ensuit ensuite une progression graduelle jusqu’à être nommé dans la première équipe de la Conférence Pac-12 en junior. Da Silva trouve ses marques au shoot et frôle les 39% de réussite en carrière universitaire derrière l’arc tout en augmentant sa production offensive jusqu’à 16 points de moyenne en 2023-24. Entre sa vision de jeu, sa défense ou sa qualité de passe, l’ailier de 2m06 n’a aucune faiblesse apparente dans son profil et coche presque toutes les cases.

Si son âge (23 ans) est plutôt avancé pour un prospect dans une perspective de Draft, son niveau justifie sa présence dans le top 20 de la majorité des tableaux. Tristan da Silva semble prêt à apporter sa contribution sur les parquets de la Grande Ligue.

Ses points forts

Polyvalence des deux côtés du terrain

Très bon shoot

Vision de jeu

NBA Ready

En quatre saisons sur les parquets NCAA, Tristan da Silva a montré qu’il était un ailier de qualité pouvant à peu près tout faire. La polyvalence est peut-être son deuxième ou troisième prénom, mais sa qualité principale reste sans doute le shoot. Avec près de 5 tentatives de moyenne en 2023-24, ses 39,5% de réussite témoignent d’une adresse calibrée. Principalement en catch-and-shoot, Da Silva n’a pas shooté en-dessous des 37% depuis son année rookie avec les Buffaloes.

Entre un midrange qui a montré ses promesses, un drive tranchant pour aller chercher des points au cercle ou un bon niveau aux lancers, l’Allemand a tout ce qu’il faut pour scorer même s’il n’est pas un go-to-guy.

Aggressive performance from projected first round pick Tristan Da Silva helping Colorado to an NCAA tournament win with an efficient 20 points on just 11 FGAs. Showed his smarts defensively off the ball while continuing to shoot the ball well from the perimeter (38% 3P%). pic.twitter.com/0ZNzEJHpRB

— Jonathan Givony (@DraftExpress) March 21, 2024

A côté de son shoot, Tristan da Silva complète son profil de 3&D grâce à une défense solide. Suffisamment mobile pour sa taille, il peut switcher de nombreux postes et délivre une belle dose d’énergie pour accompagner sa polyvalence.

Enfin, même s’il a plafonné à 2,4 passes décisives en NCAA, le joueur de Colorado a montré par séquences une vision et un jeu de passe au-dessus de la moyenne. L’intérieur de 2m06 peut servir de point-forward sur pick-and-roll et apparaît comme l’un des profils les plus “NBA Ready” du haut de ses 23 ans.

Tristan Da Silva’s 2.4 APG hints at his passing ability:

+ Sees the floor well out of drives

+ Quickly recognizes the hole in the defense when attacking closeouts/after up fakes

+Can make passes out of P&Rs with both hands pic.twitter.com/DhpYnZU1pZ

— Rich (@MavsDraft) May 29, 2024

Ses points faibles

Limites athlétiques

Quel poste en NBA ?

Création pour lui-même

Âge et potentiel

Tristan da Silva n’est pas parmi les plus gros athlètes de la cuvée. Pas particulièrement explosif ni long, avec une envergure correcte mais sans plus, il ne représente pas un gros danger au-dessus du panier. Certains peuvent également lui reprocher un déficit de force pour jouer des gros poste 4, ce qui pose plus largement la question de sa position en NBA. Un peu soft au rebond et dans les contacts pour être ailier fort, il est parfois en difficulté face à des ailiers plus rapides.

Aussi polyvalent soit-il, Tristan da Silva n’apparaît pas nécessairement élite dans un domaine précis (excepté le tir). Au-delà de limites dans la création pour lui-même, plutôt joueur de système à ce niveau-là, il a montré de temps en temps quelques défauts en défense, notamment on-ball ou dans la verticalité. Rien n’est rédhibitoire, mais on l’évoque dans la section du dessous. A 24 ans à la fin de la saison prochaine, les scouts soulignent surtout le niveau actuel de Tristan da Silva plutôt que son potentiel.

This video summarizes my concerns with Tristan Da Silva defensively:

– It’s not rare to see him off-balance easily

– Doesn’t get consistently on-time contests

– Awareness to what’s happening around him can be iffy

– Prone to poor technique against quicker players (first play) pic.twitter.com/fGUVc7G5uk

— Rich (@MavsDraft) May 3, 2024

Ce qui va faire la différence

Comment sa défense va-t-elle se traduire en NBA et à quel poste ?

Si Tristan da Silva n’a pas connu beaucoup de galères en défense en NCAA, son adaptation dans ce secteur pourrait être déterminante. Au poste 4 – plus vraisemblable que le poste 3 où il peut souffrir sur ses appuis – il devra montrer une plus grande solidité pour gérer les gros gabarits NBA même si sa capacité de switch sera précieuse. Son plancher élevé ne sera pas remis en cause, mais son plafond pourrait encore s’élever s’il n’a pas de difficultés à bien défendre sur l’homme. Dans le cas où force et réactivité sont au rendez-vous, Tristan da Silva risque de faire le bonheur d’une franchise, d’un coach et de plus d’un coéquipier.

Projection NBA

Les qualités évoquées plus haut témoignent du plancher relativement haut de Tristan da Silva. Difficile de ne pas l’imaginer trouver une belle place dans une rotation NBA dès sa saison rookie, ne serait-ce que par son shoot. Pas besoin de réfléchir trop longtemps non plus à propos du fit, l’Allemand semble pouvoir s’intégrer à un paquet de systèmes. Les franchises en besoin de shoot et de polyvalence dans l’aile à partir de la fin de la loterie ne devraient pas hésiter trop longtemps. Reste à savoir jusqu’où le plafond de Da Silva peut l’amener, à commencer par l’évolution de sa défense. Une sélection entre les places 10 à 20 de la Draft NBA 2024 semble presque assurée à l’heure actuelle. A défaut de potentiel, l’ailier apportera très vite… de tout.