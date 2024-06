Après avoir complètement pris l’eau à Dallas dans le Game 4, les Celtics retrouvent leur public ce soir pour la cinquième manche qui pourrait bien représenter le dernier match de la saison NBA. L’heure de la consécration pour Boston ? Ou les Mavs feront-ils trembler le TD Garden ?

Les Celtics espéraient conclure la série à Dallas vendredi soir. Au lieu de ça, ils sont complètement passés au travers, s’inclinant de 38 points sans jamais être dans le combat. Simple trou d’air ou vraie raison de s’inquiéter côté Boston ? Le Game 5 de ce soir répondra à cette question.

Les C’s restent dans une position idéale : ils mènent 3-1 avec un Game 5 à disputer à la maison. Toutes les planètes sont toujours alignées pour remporter cette 18e bannière qui ferait à nouveau de Boston la franchise la plus titrée de toute l’histoire de la NBA. Mais avec la correction reçue à Dallas l’autre jour, sans oublier la remontada des Mavs dans la fin du Game 3 (finalement remporté par Boston), on n’a pas l’impression que les Verts respirent tant que ça la sérénité.

Jaylen Brown et ses copains le disent eux-mêmes : conclure une série de Playoffs, y’a rien de plus dur.

On peut compter sur Dallas pour offrir le même effort que celui de la quatrième manche, les Mavs étant toujours dos au mur. Les Texans ont haussé le ton en défense mais ont surtout trouvé leur rythme en attaque. S’ils parviennent à mettre les mêmes ingrédients ce soir, ils peuvent nourrir leurs espoirs de remontée fantastique.

After the Mavericks' dominant 122-84 Game 4 win over the Celtics, the obvious question is: what comes next?

Boston, back at home for Monday's game, are on the verge of a title and the first rings for Jayson Tatum and Jaylen Brown.

More ⤵️https://t.co/QqHyWaHrum pic.twitter.com/dxYpT1dY69

— The Athletic (@TheAthletic) June 17, 2024

Signe encourageant pour les fans de Boston : après chaque défaite sur ces Playoffs 2024, les Celtics ont toujours répondu en champion. +20 à Miami au premier tour, +13 à Cleveland au second. La différence ce soir, c’est que Dallas est beaucoup plus solide que les deux adversaires de Boston à l’Est. Tout ça pour dire que les Celtics – possiblement privés de Kristaps Porzingis – devront montrer leur meilleur visage s’ils veulent soulever le Larry O’Brien Trophy en ce 17 juin 2024.

Une victoire de Boston, et c’est toute la ville qui sera en fête pour la première fois depuis 2008. Une défaite contre Dallas et on parlera remontada pendant minimum trois jours de plus.

Alors, vous voyez quel scénario ? Réponse à partir de cette nuit, à 2h30 au TD Garden.