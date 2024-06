Après les deux premières défaites à Boston, Kyrie Irving revient au TD Garden ce soir pour le Game 5 des Finales NBA 2024. Et avec ça ce sont les questions sur son passé à Beantown qui reviennent sur la table. Uncle Drew s’est exprimé sur son arrivée aux Celtics en 2017, avouant qu’il n’avait pas la bonne approche à l’époque.

Il y a sept ans, Kyrie Irving débarquait à Boston après avoir remporté un titre NBA aux Cavaliers, et avec comme objectif d’en offrir un autre à l’une des franchises mythiques du sport américain. Les Celtics, c’est 17 bannières de champion NBA et d’innombrables maillots retirés. Autant dire que la pression de gagner a toujours été très forte à Boston, et que chaque échec prend plus d’importance qu’ailleurs.

L’échec, Kyrie l’a connu avec Boston. On ne va pas refaire toute l’histoire mais Irving n’a passé que deux saisons chez les Celtics, sans briller en Playoffs et surtout en partant sur de mauvais termes. Une expérience ratée donc, expérience qui avait commencé sur de mauvaises bases si l’on en croit Irving.

“Au lieu d’honorer l’histoire des Celtics, je suis arrivé ici avec un esprit ouvert, je voulais suivre le flow des choses, mais ce n’était pas la bonne approche.” – Kyrie Irving

Quelle aurait été la bonne approche du coup ?

“En regardant en arrière, je me rends compte que j’aurais dû prendre plus de temps pour connaître les gens de la communauté, parler avec les anciens champions, m’ouvrir plus à eux au lieu d’attendre d’eux qu’ils le fassent pour moi et qu’ils me conseillent. […] C’est l’une des franchises les plus victorieuses du sport, vous devez montrer votre respect. J’ai eu du mal à m’imprégner du culte Celtics.”

Si Kyrie Irving était évidemment conscient du passé glorieux de Boston à son arrivée, s’il était au courant de la pression entourant les Celtics et de la passion des fans, il n’a pas fait – selon lui – ce qu’il fallait pour se plonger dans la culture bostonienne, pour véritablement devenir un “Celtic”. Les raisons d’après le principal intéressé ? D’abord il a été transféré à Boston, qui n’était pas forcément sa première option après avoir demandé un trade des Cleveland Cavaliers. Et ensuite, Irving n’avait que 25 ans à l’époque et continuait de se chercher sur un plan purement personnel.

“Ils attendent de vous que vous adhériez sans faille à l’esprit Celtics, que vous adhériez à tout ce qui concerne les Celtics, et si vous ne le faites pas, vous serez mis de côté. Je suis l’une des personnes avec qui ils sont en froid. Mais ça me va. Je me suis infligé ça tout seul. Ils ne m’accueillent pas les bras ouverts ici.”

Ce n’est un secret pour personne, Kyrie Irving n’est plus le bienvenu à Boston. Ce soir, dans le Game 5 des Finales NBA et avec la possibilité pour les Celtics de terminer champion, Uncle Drew sera une nouvelle fois conspué par le public du TD Garden. C’est quelque chose qu’il a appris à accepter. C’est une chose avec laquelle il est en paix désormais.

Néanmoins, Irving sait aussi qu’il est la preuve vivante que tout le monde n’est pas fait pour jouer à Boston.

“Tout est magnifié ici. La communauté est très investie dans l’équipe des Celtics. Si un joueur débarque ici, via la draft, la Free Agency ou un transfert, renseignez-vous et ayant conscience dans quoi vous vous embarquez.”

Source texte : conférence de presse

Kyrie Irving says he struggled with figuring out how to be a great player and win titles in Boston while "selflessly joining the Celtics' organization or the cult that they have here.”

(via @ByJayKing) pic.twitter.com/213tM5WvDq

— The Athletic (@TheAthletic) June 16, 2024