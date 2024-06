Enfin un zoom sur les différentes options d’une équipe où on peut mentionner des noms à drafter concrètement. Ce sont bien les Hawks qui décideront de la globalité de la Draft NBA avec leur premier choix… surtout qu’aucune rumeur d’un trade de leur first pick n’a été vraiment sérieuse jusqu’ici. Quelques bruits de couloir sur un échange avec Brandon Ingram et Herb Jones aux Pelicans mais pas grand chose de vraiment concret. On va pouvoir regarder les profils à envisager pour les Hawks.

_____

Option #1 : Drafter Zaccharie Risacher

Dans la plupart des mock drafts, c’est bien le nom de Zaccharie Risacher qui apparaît tout en haut. Susceptible d’apporter du shoot et de la défense à des ailes qui en ont fort besoin, le profil du joueur de Bourg ferait un très bon fit du côté de la Géorgie. Impressionnant lors des Playoffs LNB au point d’attirer Quin Snyder et Kyle Korver dans l’Ain pour scouter le prospect en direct, le déplacement en avion des décideurs d’Atlanta laisse à penser que la piste Risacher est sérieuse sérieuse. Surtout que le fils de Stéphane est encore monté en puissance après le passage du front office d’Atlanta.

L’ailier ayant récemment réalisé un workout avec les piou-pious, on se dit que les Hawks pourraient bien se laisser tenter par le profil du Français le jour de la Draft, ce qui ne nous déplairait pas.

“At this stage, NBA executives don’t have a firm grasp of what the Hawks might ultimately do, as word coming out of their front office is they are still at a very early stage of decision-making and have plenty of work to do in gathering information and finding alignment.” https://t.co/N8i4gxQ4JS

— Brad Rowland (@BTRowland) May 22, 2024

Option #2 : Drafter Alexandre Sarr

Vu par la plupart des équipes comme LE prospect de cette Draft, beaucoup imaginent encore la franchise d’Ice Trae récupérer Alex Sarr avec leur first pick pour prendre la suite de Clint Capela. Pas encore passé par un workout en Géorgie, Alexandre connaît pourtant bien la ville qu’il a déjà fréquentée à l’époque où il faisait ses classes avec la G League Ignite. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle a l’air de lui plaire. Parfaitement complémentaire avec Trae Young, qui semble parti pour rester du côté des faucons l’année prochaine, le choix d’Alexandre Sarr fait parfaitement sens pour des Hawks en recherche de stabilité sur le long terme dans leur raquette.

There’s a lot of things Alex Sarr can do that Donovan Clingan (and most 7 footers to be fair) simply can’t

Throwing a wraparound baseline dart right into a shooter’s pocket past 3 defenders is one of those things pic.twitter.com/q8o8tLgKFA

— #InSnyderWeTrust (@dlee4three) June 10, 2024

Option #3 : Drafter Donovan Clingan

C’est la piste qui est murmurée de plus en plus fort parmi les exécutifs de NBA. Considéré comme le meilleur pivot pur de cette cuvée 2024, certaines informations transmises amènent à penser que les Atlanta Hawks aiment énormément le profil de Clingan. Le pivot est déjà passé par la case workout à Atlanta. Surtout, le champion NCAA a l’air de bien plaire à Quin Snyder pour ses superbes capacités sur pick-and-roll. Récemment, Dan Hurley qui a amené l’intérieur au titre avec UConn, a déclaré qu’il avait parlé de son poulain à Quin Snyder en personne.

“Quin Snyder est un gars vraiment très intelligent, je sais qu’ils aiment vraiment Donovan donc j’ai pu un peu leur parler de lui” – Dan Hurley

Le sorcier du pick-and-roll Quin Snyder pourrait donc faire peser la balance en faveur d’une sélection de Clingan. Un échange pourrait également être monté pour que les Hawks sélectionnent un des deux Français avec leur premier pick, avant de récupérer Clingan en échange du joueur sélectionné en un et d’autres pièces. Il existe aussi un scénario où les Hawks réussissent à obtenir le troisième pick des Rockets pour récupérer Clingan en plus d’un des deux Français sélectionné en un. Quoi qu’il en soit, l’énigme Clingan risque de bien semer la zizanie dans les dernières mock drafts qui précéderont la NBA Draft.

I’m not gonna pretend like I have LEGIT sources, but I do have some info from someone with real organization ties

As things currently stand I would be surprised if Donovan Clingan wasn’t a Hawk on draft night

Things can obviously change in two weeks and I’m not even sure if… pic.twitter.com/fB87s0FqS4

— Zach Langley (@langleyatl) June 13, 2024

Aucun first pick de la NBA Draft n’a été échangé le soir même depuis un bon moment, mais tout pourrait changer cette année. Les Hawks seront l’équipe qui décideront de la direction que prendra la Draft 2024, et leur first pick influera quoi qu’il arrive énormément sur la suite des évènements. Alors, Risacher, Sarr ou Clingan ? Réponse le 26 juin !