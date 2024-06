Source image : montage TrashTalk via YouTube

Direction les circuits automobiles et les tracteurs, direction Indianapolis pour parler de la saison 2023-24 des Indiana Pacers. Alors qu’on ne les attendait pas à ce niveau, les fermiers ont livré un exercice remarquable pour revenir en Finales de Conférence, une première depuis 10 ans !

Ce que TrashTalk avait annoncé

38 victoires pour Alex, 38 victoires pour Bastien, ça rate les Playoffs pour l’un, ça se bat au Play-in pour l’autre. Le principe était clair, quand Tyrese Haliburton va tout va chez les Pacers. Peut-être pas une défense de ouf mais avec Rick Carlisle aux manettes et le Prince Hali pour gérer tout, cela promettait au moins de beaux feux d’artifice en attaque.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Les Pacers étaient attendus comme une équipe joueuse et ils n’ont pas fait défaut à leur réputation. Avec Tyrese Haliburton aux manettes et des jeunes aux dents longues (Nembhard, Toppin, Mathurin notamment) pour courir autour, Indiana joue le tout attaque. Prendre 130 points assure généralement la défaite en NBA, sauf si votre équipe est capable d’en mettre 135 bien sûr.

Mettre un point de plus que l’adversaire, peu importe ce qui se passe derrière, telle est la mentalité chez les Pacers et ça leur réussit plutôt bien. Attendue comme une équipe jouant à peine le Play-in, Indiana s’invite carrément dans le Top 6 à l’Est ! Meilleur passeur de NBA, Tyrese Haliburton est au sommet de son art. Les Pacers passent même à un rien d’un premier titre dans leur histoire en perdant la finale de la nouvelle NBA Cup en décembre.

Et puis en janvier, un premier coup dur avec la blessure de ce même Haliburton, qui fait suite à un petit coup de mou de l’équipe en fin d’année civile. Tout de suite, plus la même fluidité dans le jeu d’Indiana mais la franchise a prévu le coup. Afin de retirer de la pression à son meneur et avoir une meilleure chance d’aller chercher une place en Playoffs, les fermiers tentent un gros coup avec le trade de Pascal Siakam !

Portés par leur duo de All-Stars, les Pacers parviennent à tenir le rythme dans une Conférence Est encore plus ouverte que d’habitude. Les choses vont tellement bien que même les rumeurs sur Myles Turner filent au placard. Il faut dire que le pivot réalise une saison de qualité et qu’il retrouve son étiquette de chouchou du public.

6èmes et donc qualifiés pour la postseason, les joueurs de Rick Carlisle profitent des malheurs des Bucks pour passer le premier tour avant que New York ne tombe également, fauché par une avalanche de blessures. Finalement l’ogre Boston se dresse en face des Pacers et malgré plusieurs matchs accrochés, la franchise ne peut éviter un coup de balai qui ne reflète pas vraiment l’écart aperçu sur le terrain. C’était surtout la première Finale de Conférence de la franchise depuis 10 ans, un vrai retour au premier plan.

La saison des Pacers en quelques articles

L’image de la saison

C’est le gros coup de la saison des Pacers. Convoité par pas mal d’équipes, Pascal Siakam a finalement atterri à Indianapolis. Après quelques matchs pour trouver sa place dans le système de Rick Carlisle, Spicy P s’est mis en marche, devenant le parfait co-leader de cette équipe en relai de Tyrese Haliburton. Une histoire d’amour à finaliser cet été avec un gros contrat.

Pourquoi on peut sourire

Impossible de ne pas être satisfait par la bonne saison des Pacers. Le style attrayant, un collectif qui se bat les uns pour les autres, des jeunes (Nembhard, Mathurin) qui continuent leur développement de fort belle manière. C’est jeune, c’est ambitieux, ça ne baisse jamais les yeux, même face aux grosses équipes, le projet d’Indiana file vers la bonne direction, aussi rapidement que les contre-attaques des Pacers cette saison. Et si cette équipe s’invitait parmi les candidats au titre sur les prochaines années ?

Pourquoi on peut faire la gueule

Si on pinaille un peu, il y a certaines choses qui ont empêché les Pacers d’aller au bout de leur rêve en Playoffs. La blessure de Bennedict Mathurin, forfait toute la postseason. Tyrese Haliburton n’a pas pu montrer le même visage rayonnant sur la seconde partie de saison non plus, toujours gêné par cette blessure de janvier avec laquelle il cohabitait en serrant les dents. Il faudra aussi qu’Indiana apprenne à fermer les portes derrière pour s’offrir de meilleures chances dans le futur. Ils ont notamment réussi à le faire à plusieurs reprises en Playoffs. Le potentiel est là, faut montrer les actes sur la durée désormais.

Et la suite ?

La suite pour les Indiana Pacers ? Elle devrait s’écrire sous le signe de la continuité. Une prolongation au max pour un Pascal Siakam comme un poisson dans l’eau à Indianapolis, des jeunes qui continuent de grandir avec le maestro Haliburton à la baguette. L’heure n’est pas au chamboulement côté Pacers, le futur s’annonce brillant, reste plus qu’à confirmer ce beau retour au premier plan.

